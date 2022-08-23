Эксперты: "Армия-2022" прошла без больших новинок

Вместе с тем СВО повышает интерес к оружию из России, считают опрошенные специалисты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2022" не показал гостям революционных новинок, но интерес к продемонстрированным на нем вооружениям и технике растет благодаря их применению в специальной операции на Украине, считают опрошенные ТАСС военные эксперты.

Форум, организованный Минобороны РФ, проходил с 15 по 21 августа в Подмосковье и десятках других российских регионов. Его мероприятия посетили в общей сложности 1,9 млн человек, включая официальные военные делегации 85 государств.

Опрошенные ТАСС специалисты оценили некоторые итоги форума.

Обычная практика

На "Армии-2022" не были представлены революционные новинки вооружения и военной техники, согласны собеседники агентства.

"Конкретно на форуме "Армия-2022" мы не видим изделий, которые переворачивают военно-технический мир, но мы видим, как самые лучшие достижения нашего ОПК шлифуются, доводятся до лучшего состояния, оснащаются новым программным обеспечением", - сказал ТАСС глава компании "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.

Как отметил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, отсутствие революционных экспонатов вполне нормально. "Так не бывает на каждом форуме, чтобы были представлены изделия, которые переворачивают военно-технический мир. Бывают какие-то модернизации, достижения, новый взгляд и тенденции развития военного дела. Однако на форуме "Армия-2022" была масса интересных вещей: боевых блоков, систем автоматического дистанционного управления боевой техникой на расстоянии, много беспилотников и очень много оружия, построенного на использовании искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства.

Под давлением

"Армия-2022" состоялась в период проведения операции на Украине и сильнейшего давления на Россию со стороны Запада. "Мы прекрасно понимаем, какое давление испытали даже те государства, которые представляют здесь свои делегации и участвуют в военно-техническом сотрудничестве с Российской Федерацией", - отметил Михайлов.

Тем не менее свои делегации прислали военные 85 стран, причем 18 государств были представлены на высоком уровне. Всего на "Армии" побывали свыше 700 представителей зарубежных военных ведомств.

"Россия - великая страна, у которой мощная сильная армия, развитая высокотехнологическая оборонная промышленность. Конечно, посмотреть на новинки нашей оборонной промышленности интересно очень многим людям, в том числе и специалистам. В первую очередь западным, из Юго-Восточной Азии, [с] Ближнего Востока, [из]Африки, США и так далее, отовсюду", - пояснил Литовкин.

Что касается недружественных стран, игнорирующих российский форум, то они вредят самим себе, уверен обозреватель. "Хоть кто-то не хочет, но наш форум традиционно пользуется огромной популярностью. А то, что 15% государств устраивают нам афронт, - бог с ними, они сами себя обкрадывают", - подчеркнул он.

Операция повышает интерес

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) заключил на форуме "Армия-2022" два экспортных контракта стоимостью в общей сложности свыше 390 млн долларов и создал задел для подписания соглашений еще более чем на 14,5 млрд, заявил гендиректор компании Александр Михеев. По его словам, на выставке были проведены свыше 70 переговоров, презентации около 350 образцов российской продукции.

Заинтересованность потенциальных покупателей к образцам оружия, представленным на "Армии", растет благодаря их применению в операции на Украине, отметил в беседе с ТАСС Михайлов. "Насколько функционально для армии в ходе боевых действий то, что вы закупили из военной техники, показывают только боевые действия, - пояснил он. - На практике нет лоббизма, нельзя заменить в реальном бою военные возможности инсталляцией, красивой графикой, как на выставке".

"Поэтому вкупе с военной спецоперацией на Украине российское оружие приобретает дополнительную цену, заинтересованность. Наверное, ближайшие военные выставки покажут дополнительную законтрактованность нашими изделиями", - добавил собеседник агентства.

В качестве примера он привел зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", который, по словам Михайлова, "прекрасно показал себя на Украине", сбивая снаряды реактивных систем залпового огня, в том числе американских HIMARS, даже на низких высотах. "Опять же, "Тор-М2" успешно показывает себя при отражении воздушных атак с БПЛА, которые летят на высоте менее 11 км", - добавил эксперт.