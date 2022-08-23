Welt: ФРГ поставит Украине 255 высокоточных дальнобойных снарядов Vulcano для гаубиц

Как сообщила газета, боеприпасы должны быть экспортированы на Украину напрямую оборонными предприятиями ФРГ

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Германии впервые одобрило поставку на Украину 255 дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм, предназначенных для самоходных гаубиц, однако дата передачи боеприпасов Киеву пока не называется. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag.

По ее информации, боеприпасы должны быть экспортированы на Украину напрямую оборонными предприятиями ФРГ. Поставка из запасов германских вооруженных сил, как пишет издание, невозможна, поскольку у них этих снарядов пока нет. При этом из соображений безопасности власти Германии не сообщают дополнительные подробности, включая дату поставки.

Нюрнбергская технологическая группа Diehl Defense разработала снаряды Vulcano совместно с итальянской компанией Leonardo. Они позволяют поражать цели на расстоянии от 70 до 80 км с точностью до одного метра. Снаряды подходят для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Германия передала Украине 10 единиц этой техники и обещала предоставить еще 100.

В воскресенье глава правительства Германии Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера заявил, что ФРГ поставляет Киеву достаточное количество вооружений и делает это регулярно. Причем, по его мнению, это оружие очень эффективное. Вместе с тем канцлер вновь заверил, что Германия будет оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который, в частности, включает 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивных системы залпового огня Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 тыс. ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значатся еще 27.