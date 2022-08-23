Войти
ТАСС

Welt: ФРГ поставит Украине 255 высокоточных дальнобойных снарядов Vulcano для гаубиц

286
0
0
Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд)
Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд).
Источник изображения: soldat-und-technik.de

Как сообщила газета, боеприпасы должны быть экспортированы на Украину напрямую оборонными предприятиями ФРГ

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Германии впервые одобрило поставку на Украину 255 дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм, предназначенных для самоходных гаубиц, однако дата передачи боеприпасов Киеву пока не называется. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag.

По ее информации, боеприпасы должны быть экспортированы на Украину напрямую оборонными предприятиями ФРГ. Поставка из запасов германских вооруженных сил, как пишет издание, невозможна, поскольку у них этих снарядов пока нет. При этом из соображений безопасности власти Германии не сообщают дополнительные подробности, включая дату поставки.

Нюрнбергская технологическая группа Diehl Defense разработала снаряды Vulcano совместно с итальянской компанией Leonardo. Они позволяют поражать цели на расстоянии от 70 до 80 км с точностью до одного метра. Снаряды подходят для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Германия передала Украине 10 единиц этой техники и обещала предоставить еще 100.

В воскресенье глава правительства Германии Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера заявил, что ФРГ поставляет Киеву достаточное количество вооружений и делает это регулярно. Причем, по его мнению, это оружие очень эффективное. Вместе с тем канцлер вновь заверил, что Германия будет оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который, в частности, включает 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивных системы залпового огня Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 тыс. ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значатся еще 27. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Leonardo
Похожие новости
22.08.2022
Германия поставит Украине дальнобойные управляемые снаряды Vulcano
22.03.2022
Путин предупредил Запад "Кинжалом"
04.08.2015
"У нас нет трудностей в общении с зарубежными коллегами"
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
08.04.2009
Вертолетный рынок в преддверии HeliRussia 2009
22.05.2008
России не хватает вертолетов. Один из вариантов решения проблем - международная кооперация
22.05.2008
Винтокрылая Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57