Западные санкции против России не сработали

Западные санкции против России всё-таки не сработали

TNI пишет, что западные санкции против России провалились, так как большое количество стран их не поддержало. Ситуация рискует расколоть единый фронт Запада в отношении Украины.

Марк Эпископос

По мере того, как российская спецоперация на Украине продолжается уже седьмой месяц, все большее число политиков, экспертов и высокопоставленных чиновников на Западе выражают обеспокоенность тем, что западные санкции против России не достигли ожидавшегося эффекта.

Согласно данным, опубликованным Росстатом, экономика России во втором квартале сократилась на 4% в годовом исчислении. Падение, хотя и значительное в абсолютном выражении, оказалось не таким резким, как ожидали российские и некоторые западные наблюдатели. "Июньские данные свидетельствуют о том, что спад в российской экономике, по-видимому, достиг своего максимума, поскольку ситуация в некоторых отраслях уже стабилизируется", — сказал Reuters Сергей Коныгин, экономист инвестиционного банка Sinara.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем известном выступлении в прошлом месяце, что санкционная стратегия Европейского Союза против России потерпела неудачу. "Теперь нам необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на мирных переговорах и разработке хорошего мирного соглашения... вместо стремления к победе в конфликте", — сказал он. Орбан отметил, что стратегия Запада ранее строилась на четырех столпах: что Украина может выиграть в военном конфликте против России при поддержке НАТО; что санкции нанесут больше вреда России, чем Европе; что остальной мир поддержит карательные экономические меры Запада против Москвы и что санкции критически ослабят Россию. "А сейчас мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса. Совершенно ясно, что в военном конфликте победить таким путем нельзя", — сказал Орбан.

Последние три из перечисленных выше "столпов" создали целое "созвездие" неожиданных вызовов для западного санкционного режима.

Центральный банк России после начала СВО быстро принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений со стороны США и ЕС. Рубль не превратился в "щебень", как заявил в марте президент Джо Байден, а в этом году даже стал одной из самых сильных мировых валют.

Хотя Москва и так предпринимает беспрецедентные макроэкономические шаги, чтобы сдемпфировать ущерб от санкций, российский политический истеблишмент создает и "оттачивают" новые инструменты, чтобы избежать или иным образом смягчить конкретные западные рестриктивные меры. Ссылаясь на список, который ведет Институт руководителей высшего звена Йельского университета (CELI), сторонники режима санкций отмечают, что более 1000 западных компаний "свернули свою деятельность" в России.

Хотя уход западного бизнеса на первый взгляд кажется ошеломляющим по своим масштабам, реальность в России "на местах" совсем не однозначная. Согласно недавно опубликованным материалам немецкого канала DW, российские власти к настоящему времени успешно реализовали широкий спектр схем "параллельного импорта". От джинсов Levi’s до айфонов Apple iPhone множество товаров повседневного спроса и даже роскоши по-прежнему доступны в крупных российских городах, несмотря на то, что эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок. Такие товары обычно поступают в Россию путем несанкционированного импорта от организаций, базирующихся в странах бывшего СССР, включая Казахстан, Беларусь и Армению.

Москва открыла шлюзы для такой деятельности, сняв ограничения на перепродажу многих видов товаров, закупленных за границей. По словам вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эти сделки, также известные как продажи на "сером рынке", с мая составили 6,5 млрд долларов, и ожидается, что к концу года они достигнут 16 млрд долларов. Другие продукты и услуги также по-прежнему доступны благодаря ребрендингу и подделкам. McDonald’s и Starbucks, которые прекратили свою деятельность в России через несколько месяцев после начала СВО на Украине, были заменены компаниями-преемниками, которые предлагают почти идентичные продукты с похожими брендами. Обычно суды быстро пресекают такие явные попытки подражания, но в сегодняшних условиях российская правовая система не настроена с пониманием относиться к претензиям западных компаний о патентах и нарушениях прав в период беспрецедентной враждебности между Россией и Западом.

Возможно, самым большим долгосрочным вызовом кампании Запада по оказанию давления на Россию в связи с ее спецоперацией на Украине является тот факт, что крупнейшие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай за последние полгода увеличили темпы импорта энергоносителей из России. Поступают заслуживающие доверия сообщения о том, что первая с выгодой перепродает переработанную российскую нефть импортерам из Европы и США. Доходы России от экспорта энергоносителей после шквала санкций Запада в начале этого года резко выросли.

Эксперты говорят, что реальные последствия санкций в отношении России могут проявиться только спустя многие годы. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что прогнозируемый экономический застой будет иметь масштабы, достаточные для того, чтобы "уморить голодом" кремлевскую военную машину или иным образом привести к нужным Западу изменениям во внешней политике России. Москва, движимая убеждением, что ее экзистенциальные интересы зависят от победы на Украине, считает, что сможет переиграть Запад и экономически, и на поле боя. России до сих пор в значительной степени удалось смягчить ущерб от санкций. И теперь она меняет свою стратегию на Украине с попыток быстро захватить крупные города на обескровливание украинских вооруженных сил в изматывающей битве на истощение.

Тем временем, европейские потребители уже испытывают страшную головную боль от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию. А европейские чиновники изо всех сил, но безуспешно пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный тем, что эксперты назвали "плохо продуманным планом ЕС по отказу от импорта энергоресурсов из России". В условиях, когда признанный лидер ЕС Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций. Еще до того, как российский энергетический гигант "Газпром" официально пригрозил отрезать европейских потребителей от поставок газа, опросы показали, что большинство европейцев, включая 49% немцев, поддерживают политику, направленную на урегулирование украинского конфликта путем переговоров, а не попытками добиться поражение России. Поскольку боевым действиям на Украине не видно конца, эти растущие тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций сможет нанести решающий урон экономике России.

Автор: Марк Эпископос (Mark Episkopos) - военный обозреватель The National Interest