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Военное обозрение

Шойгу назвал трофейное вооружение и технику западного производства, захваченную на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции на Украине захватывают много трофейной техники, поставляемой западными странами украинской армии. Данная техника и вооружения отправляются в Россию, где их внимательно изучают. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

Как отметил Шойгу, в руки российских военных попало почти все образцы оружия, поставляемого США на Украину. В частности в России уже находятся гаубицы М777, воспетая украинцами установка РСЗО HIMARS производства США, а также все противотанковые комплексы NLAW и Javelin, которые бросались ВСУ на позициях сотнями. Да и старые ПЗРК Stinger, стрелковое оружие, различные бронемашины часто попадают в руки российских и республиканских военных. В основном все вооружение, поставляемое Западом на Украину, уже давно изучено, никаких неожиданностей там нет.

По словам главы военного ведомства, в основном западные страны поставляют Киеву "всякое старье", действительно новой техники и вооружений очень мало. Новинки, попавшие в руки российских военных, изучаются на предмет как с ними бороться.

Конечно, им [трофейным оружием] занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое - это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны - чем его можно поражать, его основные недостатки

- добавил он.

Таким образом можно констатировать, что хваленая американская РСЗО HIMARS, потери которой отрицает министр обороны Украины Резников, не только уничтожалась российскими войсками, но и даже попала в руки российских военных в качестве трофеев.

Как ранее сообщалось, все оружие и техника ВСУ советского производства, захваченная в качестве трофеев, передается на вооружение подразделений НМ ДНР и ЛНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Stinger
Компании
M777
Персоны
Шойгу Сергей
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