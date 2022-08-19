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Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress

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Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress.
Источник изображения: ixbt.com

При этом цена российского изделия — 1 миллион рублей

Несколько дней тому назад мы писали о робособаке М-81, оснащённой гранатомётом. Устройство представили на форуме «Армия-2022» разработчики из АО «Интеллект Машин» и рассказали, что в М-81 используются китайские технологии, а стоимость робота составляет 1 млн рублей. Также отмечалось, что в планы входит запуск производства в России.

Однако, как оказалось, в М-81 гораздо больше китайских технологий, чем можно было думать. По сути, М-81 — это китайский робот Go1 компании Unitree Robotic, который можно купить за 2700–3500 долларов на разных маркетплейсах, в том числе и на AliExpress.

Несмотря на то, что М-81 был представлен в камуфляже, в нём легко опознается Go1 — у него характерная восьмиугольная форма головы и передние камеры, которые можно было заметить через камуфляж.



Unitree Robotic позиционирует Go1 как компаньона — то есть по сути как игрушку. В спецификациях указано, что робот может нести нагрузку до 3 кг и развивать скорость до 17 км/ч и держит заряд до 4 часов. Однако, согласно отзывам покупателей, на самом деле, в зависимости от режима работы, обычно он работает от 30 минут до пары часов, а максимальная скорость его не превышает 4–5 км/ч. Очевидно, такой робот попросту не справится с гранатомётом (масса заряженного РПГ-26 составляет 4,7 кг), к тому же в экспериментах по оснащению Go1 стрелковым оружием отмечалось, что робот может падать как из-за отдачи, так и просто перенося оружие.

Недостаточно у Go1 и защиты от перехвата сигнала. Хакеры обнаружили, что у робота есть уязвимость, которая позволяет перехватить его сигнал и обездвижить универсальным пультом Flipper Zero, разработанным российскими инженерами-любителями.

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Страны
Россия
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11 комментариев
№1
19.08.2022 08:13
Как вообще на форумах Армия-20.. оказываются компании, которые созданы только в апреле 2022 года и у которых уставный капитал 10 000 р.???

КТО ИХ ТУДА ПРИВЕЛ?
0
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№2
19.08.2022 09:33
Если, все так как описано в статье, то это случай классического мошенничества.
0
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№3
19.08.2022 09:44
Цитата, Андрей Л. сообщ. №1
КТО ИХ ТУДА ПРИВЕЛ?

Дак платишь за стенд, заключаешь договор и приходишь. Как на любой выставке. В чём проблема? Все так возбудились, будто МО уже купило и на вооружение эту псину приняло. Наоборот хорошо, что не закрытый междусобойчик, пускай и всякий шлак приходит, мало ли жемчужина попадётся.
+1
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№4
19.08.2022 11:00
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Дак платишь за стенд, заключаешь договор и приходишь. Как на любой выставке. В чём проблема?

Да, только о 99% ничего не пишут и не показывают.

Цитата, Hazzard сообщ. №3
Наоборот хорошо, что не закрытый междусобойчик, пускай и всякий шлак приходит, мало ли жемчужина попадётся.

И как там потом работать с 10 000 р. уставного капитала?
И может быть шлак всё таки отсеивать до МЕЖДУНАРОДНОГО масштаба?
0
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№5
19.08.2022 11:22
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Да, только о 99% ничего не пишут и не показывают.

Потомучто обычно и неинтересно. А тут собака с гранатомётом! да ещё и фирма мутная, а собака ворованная. Скандалы! Интриги! Расследования!

Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
И как там потом работать с 10 000 р. уставного капитала?
И может быть шлак всё таки отсеивать до МЕЖДУНАРОДНОГО масштаба?

Пф. МЕЖДУНАРОДНЫЙ масштаб))) Выставка, как выставка. Сотни их "международных". А как с этой фирмягой  работать это уже проблемы заказчика, а уж точно не выставки. 10 000 УК это что, незаконно? Мож у них на балансе завод на 50 тыщ человек и/или банковская гарантия на 50 млрд. в кармашке. У меня тоже торгующее ООО, правда с 100 тыс уставного, и ничо, работаю, на десятки миллионов контракты.
+1
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№6
19.08.2022 11:25
Цитата, Hazzard сообщ. №5
А как с этой фирмягой  работать это уже проблемы заказчика, а уж точно не выставки.

В данном случае это одно и тоже лицо, по сути, за кулисами.

Цитата, Hazzard сообщ. №5
10 000 УК это что, незаконно?

Законно, вот только для условий по ГОЗу - этот закон старательно не используют, во всяком случае на сдатчиках готовой продукции для МО, как в данном случае могло бы быть - теоретически.
0
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№7
19.08.2022 11:55
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6

В данном случае это одно и тоже лицо, по сути, за кулисами.

Выставочным оператором мероприятия на основании государственного контракта с Минобороны России является Общество с ограниченной ответственностью «Международные конгрессы и выставки»
(ООО «МКВ»).
==============
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНГРЕССЫ И ВЫСТАВКИ"
Действующая организация
ОГРН
5077746774200
от 10 мая 2007 г.
ИНН/КПП
7727613771
773101001
Дата регистрации
10.05.2007
Уставный капитал
21 000 руб.
=============
100% УК в руках физика, некоего "АНДРИАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ"

Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Законно, вот только для условий по ГОЗу

А собака в ГОЗе у нас?
+1
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№8
19.08.2022 13:07
Цитата, Hazzard сообщ. №7
100% УК в руках физика, некоего "АНДРИАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ"

Ожидал формального подхода к вопросу.
Изучаем компании господина Андрианова Евгения Анатольевича
Изучаем, кто он такой по жизни
0
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№9
19.08.2022 14:12
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Ожидал формального подхода к вопросу.

Я глубоко не копал, но примерно +\- такого и ожидал. Но это не меняет факта, что выставка не отвечает за своих экспонентов.
0
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№10
19.08.2022 14:15
Цитата, Hazzard сообщ. №9
Но это не меняет факта, что выставка не отвечает за своих экспонентов.

Участников не выставка приглашала, а если даже письма были от выставки, то список тех, кто сможет показать был им точно предоставлен. Причем на таких мероприятиях ряд мест уже закрыты (забронированы) для аренды для приглашенных.
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№11
19.08.2022 14:50
Кому война а кому .... Вспомните как поднимали разговор про БЛА и там всплыла модель с Китая  которую презентовали МО. Так и тут. Деньги и ничего личного.
0
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