Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress.

При этом цена российского изделия — 1 миллион рублей

Несколько дней тому назад мы писали о робособаке М-81, оснащённой гранатомётом. Устройство представили на форуме «Армия-2022» разработчики из АО «Интеллект Машин» и рассказали, что в М-81 используются китайские технологии, а стоимость робота составляет 1 млн рублей. Также отмечалось, что в планы входит запуск производства в России.

Однако, как оказалось, в М-81 гораздо больше китайских технологий, чем можно было думать. По сути, М-81 — это китайский робот Go1 компании Unitree Robotic, который можно купить за 2700–3500 долларов на разных маркетплейсах, в том числе и на AliExpress.

Несмотря на то, что М-81 был представлен в камуфляже, в нём легко опознается Go1 — у него характерная восьмиугольная форма головы и передние камеры, которые можно было заметить через камуфляж.

Unitree Robotic позиционирует Go1 как компаньона — то есть по сути как игрушку. В спецификациях указано, что робот может нести нагрузку до 3 кг и развивать скорость до 17 км/ч и держит заряд до 4 часов. Однако, согласно отзывам покупателей, на самом деле, в зависимости от режима работы, обычно он работает от 30 минут до пары часов, а максимальная скорость его не превышает 4–5 км/ч. Очевидно, такой робот попросту не справится с гранатомётом (масса заряженного РПГ-26 составляет 4,7 кг), к тому же в экспериментах по оснащению Go1 стрелковым оружием отмечалось, что робот может падать как из-за отдачи, так и просто перенося оружие.

Недостаточно у Go1 и защиты от перехвата сигнала. Хакеры обнаружили, что у робота есть уязвимость, которая позволяет перехватить его сигнал и обездвижить универсальным пультом Flipper Zero, разработанным российскими инженерами-любителями.