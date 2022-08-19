Кто выиграет от остановки заводов в Европе

Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев?

Стремительный рост цен на электроэнергию в Европе заставил норвежскую компанию Norsk Hydro ASA объявить о закрытии алюминиевого завода в Словакии в конце следующего месяца. Плавильный завод и так работал на 60% от своей годовой мощности в 175 тыс. тонн, но теперь, если он продолжит работу, то понесет колоссальные убытки.

"Решение о прекращении выпуска алюминия является результатом постоянно растущих цен на электроэнергию и отсутствия компенсационных мер со стороны государства. Завод Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых предприятий в мире, а также одним из крупнейших работодателей в регионе Центральной Словакии. Мы очень сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в нашем городе завершится", – заявил генеральный директор Slovalco Милан Веселы.

На днях стало известно, что заоблачные цены на газ вынуждают закрыть также плавильный завод Budel в Нидерландах, контролируемый компанией Nyrstar, входящей в состав Trafigura Group. Плавильный завод будет переведен на техническое обслуживание с 1 сентября "до дальнейшего уведомления", говорится в заявлении компании. На этой новости цинк подскочил на 7,2% на Лондонской бирже металлов.

Ранее в этом месяце ведущий производитель цинка Glencore предупредил, что энергетический кризис в Европе – это серьезная угроза для поставок. Металлургические заводы в регионе работают на грани рентабельности, а завод Nyrstar мощностью 315 тыс. тонн в год с четвертого квартала прошлого года работает в режиме сокращения выпуска.

Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, заявил ранее в этом месяце, что стремится минимизировать потребление газа в Германии и переложить растущие расходы на электроэнергию на своих клиентов по мере углубления энергетического кризиса в регионе.

Промышленность Европы, от удобрений до алюминия, уже серьезно пострадала из-за резкого роста цен на энергоносители. Многие в этом году могут так и не заработать, ведь по мере приближения отопительного сезона цены на газ обещают только расти. Они выросли уже выше 2600 долларов за тысячу кубометров. А зимой, как ожидает Газпром, цены вырастут до более 4 тыс. долларов за тысячу кубометров (и это еще консервативный прогноз).

"Риски рецессии в Европе возросли. Снижение объемов производства в первую очередь ударит по металлургическому сектору. Падение производства набирает темпы вместе с ростом цен на газ, которые уже побили мартовский рекорд", – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Однако обычные европейцы вряд ли увидят заметный дефицит товаров на рынке, считает он. Зато они увидят это все в ценовом выражении: наверняка последует увеличение стоимости товаров на 5–15%, говорит Чернов.

Дело в том, что тот же словацкий завод является крупным предприятием для Европы, но на мировом рынке есть более крупные игроки – это те же Китай или Россия. Именно они выиграют от того, что металлургическая промышленность Европы встанет.

Закрытие словацкого завода может заставить европейские компании обратить свой взор на продукцию "Русала", который с легкостью заместит полностью весь объем закрывшегося завода. Российский алюминий под санкции не попал.

Словацкий завод может производить 175 тыс. тонн алюминия в год, но в последнее время выпускал не более 100 тыс. тонн. Тогда как "Русал" продает около 3,6–3,9 млн тонн алюминия в год. Если весь выпадающий объем Slovalco будет компенсирован за счет закупок у "Русала", то дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущего уровня продаж, рассказал РИА "Новости" аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.

Выиграть могут также китайские компании. В Поднебесной находится много крупных металлургических заводов, мощности которых начинаются от 1 млн тонн алюминия в год, а всего китайские компании выпускают почти 40 млн тонн алюминия ежегодно.

Любопытно, что на новостях о закрытии в Нидерландах предприятия Budel, где выпускается до 315 тыс. тонн цинка в год, на четверть выросли акции российского завода "Электроцинк" в Северной Осетии. Европе также предстоит искать по всему миру не только алюминий, но и цинк.

Для ЕС все закрывшиеся заводы важны, так как из алюминия изготавливают литые детали для автомобилей, прессуют алюминиевые профили для окон и дверей. Оцинкованный прокат необходим также для автопрома и для строительной сферы. Кроме того, что европейцы теряют работу на предприятиях и растет уровень безработицы, Европу ждет неизбежный рост цен на автомобили и строительные материалы. После металлургов под откос пойдут и другие заводы, в частности, химические (пластмасса и прочее) и производители удобрений и защиты растений. По спирали это увеличит уровень безработицы и рост цен.

При этом европейские власти и так страдают от высокой инфляции из-за энергетического кризиса – высоких цен на топливо всех видов. Годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия – на 41,9% в годовом выражении. Закрытие промышленности приведет лишь к новому витку инфляции. Отсутствие возможностей для принятия монетарных мер, чтобы остановить инфляцию, неминуемо означает наступление рецессии в ЕС.

"Рецессию в ЕС мы ожидаем в 2023 году. Выход стран ЕС из нее займет, на наш взгляд, от двух до пяти лет",

– говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Риск сваливания экономики ЕС в рецессию в ближайшие 12 месяцев достиг 60% – это самый высокий уровень с ноября 2020 года. До начала спецоперации на Украине риск оценивался всего в 20%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. Рецессия означает, что экономика и производство в регионе падает в течение двух кварталов подряд. Однако в сложившихся условиях даже самая крупная экономика Евросоюза – Германии – уже в этом квартале рискует перейти в стагнацию, предупреждают эксперты.

Ольга Самофалова