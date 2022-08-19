Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России.

Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой?

Британские дипломаты выступили в среду со своей версией полета самолета королевских ВВС Великобритании, который нарушил в понедельник воздушную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Как заявили в посольстве Соединенного Королевства в Москве, самолет-разведчик RC-135W выполнял "рутинную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевом морями, и границ России при этом не пересекал.

"Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально", – цитирует сообщение дипмиссии РИА "Новости". А вот к российским военным у дипломатов нашлись претензии. "Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения" с RC-135W Rivet Joint, утверждают они.

Их российские коллеги из нашего посольства в Лондоне в свою очередь назвали пролет самолета-разведчика преднамеренной и осознанной провокацией с целью "попытаться вскрыть систему обороны" нашей страны, сообщает ТАСС. Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике, заявил каналу "Россия 24" временный поверенный РФ Александр Гусаров. Он напомнил, что Арктика объявлена ареалом мира и сотрудничества.

"Пересечение границы воздушного пространства России британским самолетом было попыткой проверить скорость реагирования нашей противовоздушной обороны – как скоро она сможет засечь RC-135W Rivet Joint", – считает бывший командующий Северным флотом, зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности, адмирал Вячеслав Попов.

В 14 км от мыса Святой Нос находится закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Островной, на территории которого находится пункт базирования Северного флота Гремиха, где с 1970-х дислоцировались атомные стратегические подводные ракетоносцы и корабли отстоя, напомнил адмирал. В этой связи, считает Попов, отказ российской стороны на пролет был вполне логичным. "Вообще на Кольском полуострове обилие таких объектов, которые могут представлять интерес для Запада, поэтому неудивительно, что Минобороны расценило всю эту ситуацию как провокацию", – сказал адмирал газете ВЗГЛЯД.

База в Гремихе была создана в 1958 году для проведения доковых осмотров и ремонтов атомных подводных лодок, хранения отработавшего ядерного топлива после перегрузки, а также для хранения радиоактивных отходов. Судя по открытым данным, в Гремихе хранилось 900 отработавших тепловыделяющих сборок, а также 11 активных зон АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем.

"В 1960-х годах в скалах Гремихи были вырублены туннели – укрытия для атомных стратегических подводных лодок",

– говорится в книге воспоминаний Вячеслава Мазуренко "Место службы – Гремиха". По его словам, там же стояла целая дивизия из семи атомных лодок с титановым корпусом и жидкометаллическим реактором. Как писал ТАСС, два года назад "Росатом" сообщал, что в 2023 году планируется полностью завершить работу с жидкометаллическими реакторами АПЛ в Гремихе. При этом отработавшее топливо водо-водяных реакторов с базы уже было полностью вывезено.

Как отмечает адмирал Попов, поскольку Островной расположен довольно далеко от мыса и от границы, RC-135W пришлось бы сильно углубиться в наше воздушное пространство, чтобы пролететь над закрытыми объектами. "А зачем они все же запросили разрешение на пролет туда? Британская сторона прекрасно знает правила, согласно которым такие полеты согласуются заранее, но она захотела придать своим маневрам некоторую степень законности. Такая английская "хитрость", – иронизирует Попов.

"Это была не просто провокация – британцы получили обильный материал, и теперь будут дешифровать его: все сигналы, которые по ним "работали". Это называется косвенные признаки для определения количественно-качественного состояния ПВО", – добавляет однофамилец адмирала, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

"Полагаю, в это время за Святым Носом британцы внимательно следили еще и со спутников. Теперь их специалисты будут анализировать всю полученную информацию, сравнивать с результатами, полученными во время предыдущих таких пролетов", – поясняет он. При этом, недоумевает летчик, Лондон почему-то надеется, что Москва де-факто будет и впредь соблюдать Договор по открытому небу (ДОН), причем – в одностороннем порядке, а не на условиях взаимности.

Как известно, Россия официально прекратила участие в ДОН 18 декабря. США сделали это годом ранее – в ноябре 2020 года. ДОН был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны. Документ предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки.

Что касается самой модели самолета-разведчика RC-135V/W Rivet Joint, то он был создан компанией "Боинг" для поддержки армий США и Великобритании на театре военных действий за счет сбора, анализа информации в реальном времени. В холодную войну RC-135 наблюдали за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.

Кроме базовой модели, которая и появилась в понедельник возле Кольского полуострова, существует множество модификаций этого самолета – для выполнения конкретных задач. Например, RC-135S Cobra Ball наблюдает за полетами баллистических ракет с большого расстояния. RC-135U Combat Sent собирает информацию о радарах, ложных целях, противорадиолокационных ракетах.

"Предположительно, отправкой запроса на пролет над Россией Британия хотела создать локальную эскалацию. Скорее всего, они не рассчитывали получить разрешение, но сам по себе запрет решили преподнести миру как очередное проявление российской недружелюбности", – полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев. Эксперт также обращает внимание на то, что самолет-шпион зачем-то вступил в диалог с гражданским российским диспетчерским центром, что крайне нетипично. Ведь военные пилоты и гражданские диспетчеры, как правило, никогда между собой не общаются.

"Возможно, экипаж пытался скрыть свою разведывательную принадлежность и при удобном случае даже раздуть скандал, представив дело так, будто российский МиГ-31 пошел на перехват английского гражданского самолета", – не исключает Денисенцев.

"Общение британского экипажа именно с гражданскими диспетчерами, чьи частоты есть во всех международных справочниках, – это попытка легализовать нарушение воздушного пространства РФ, – добавляет летчик Попов. – Британцы понимали, что военные им откажут в пролете. Поэтому и отправили запрос гражданским, как бы прикрываясь на случай будущего скандала. Однако по инструкции в таких случаях диспетчерский пункт должен незамедлительно связаться с войсками ПВО, что, судя по всему, и было сделано. В итоге британцы, по сути, лишь проверили скорость нашего межведомственного взаимодействия в таких ситуациях".

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в понедельник вечером британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России в районе мурманского мыса Святой Нос. "Для пресечения нарушения госграницы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", – сообщило тогда Минобороны. В итоге МиГ вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

Согласно данным Flightradar 24, самолет вылетел утром 15 августа с базы Уоддингтон Королевских ВВС, расположенной в графстве Линкольншир на востоке Англии. Во время полета RC-135W все время двигался вдоль Скандинавского полуострова, огибая Норвегию. О его появлении российское Минобороны сообщило около 21.00. После встречи с МиГом RC-135W вернулся на ту же английскую базу.

Во вторник Минобороны РФ сообщило дополнительные подробности инцидента: оказывается, Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", ­– сообщило ведомство.

Инцидент над Святым Носом не остался без внимания прессы соседней Норвегии. Хотя эта скандинавская страна тоже состоит в НАТО, она не разрешает военным самолетам США и Великобритании, таким как RC-135W, пролетать над норвежским воздушным пространством во время выполнения шпионских миссий у границ России, напоминает The Barents Observer. Издание добавляет: "Поэтому такие самолеты летают вокруг Норвегии и обычно проводят дозаправку над Норвежским морем, прежде чем лететь на восток – в Баренцево море".

"Американцы и британцы летают над Баренцевом морем с 1950-х годов, обычно с баз в Соединенном Королевстве. Был только один инцидент. Советские военные сбили американский разведывательный самолет в 1960 году в Баренцевом море, потому что сочли, что он находился в советском воздушном пространстве", – напоминает норвежская газета.

Рафаэль Фахрутдинов, Артур Приймак