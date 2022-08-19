Войти
Ростех

Ростех представил ИТ-систему для оценки эмоционального состояния учащихся

701
0
0

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «Армия-2022» разработку, которая с помощью искусственного интеллекта считывает и распознает эмоциональное состояние учеников, оценивает качество усвоения ими материала и помогает преподавателю реагировать на ситуацию в аудитории.

Созданное Рязанским радиозаводом холдинга «Росэлектроника» интеллектуальное место работы с учебной информацией (ИМРУИ) представляет собой оснащенный камерами монитор со специальным программным обеспечением.

После прохождения учащимся первичного тестирования комплекс запоминает его облик, получает данные о психофизической структуре его личности и эмоциональном состоянии. Эта информация впоследствии учитывается во время занятий: комплекс способен определять психологическое и эмоциональное состояние ученика, оценивать влияние этих параметров на скорость и качество усвоения учебного материала. На основе полученных данных ИМРУИ формирует преподавателю рекомендации по составлению индивидуальной обучающей траектории для каждого подопечного и по доработке учебного материала.

«Во время занятия преподаватель не всегда может быстро оценить то, как материал усвоен каждым из учеников. Наша разработка поможет ему в этом: считывая эмоции, ИМРУИ подсказывает, какой материал наиболее интересен, какой контент нуждается в доработке, кому из обучающихся требуется помощь. Благодаря этому преподаватель сможет повысить качество своей работы, оперативно реагировать на меняющуюся обстановку в аудитории», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Интерфейс ИМРУИ удобен и во многом автоматизирован. Вход в личный кабинет для учеников и преподавателей обеспечивается с помощью системы распознавания лиц. Взаимодействовать с образовательным материалом можно как с помощью клавиатуры и мыши, так и с помощью жестов.

«Рязанский радиозавод уже не первый год успешно развивает направление высокотехнологичных учебных средств. Представленное решение – очередной шаг в данном направлении. На новом этапе мы перешли к внедрению в наши комплексы элементов искусственного интеллекта. Программное обеспечение создано нашими специалистами в соответствии с рекомендациями экспертов Рязанского государственного медицинского университета», – рассказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.04.2022
"Росэлектроника" представляет на ArmHighTech-2022 VR-комплекс для военных связистов
14.06.2021
Комплекс гибридной реальности "Аватар" будут применять для обучения и тренировки военнослужащих
07.11.2014
ОПК разработала трехмерные тренажеры для подготовки военных связистов в условиях боя
20.10.2014
Молодых специалистов необходимо ориентировать на практическую работу
30.04.2014
Уникальный шанс для страны
21.09.2011
Х отраслевая научно-практическая конференция «Комплексная программа развития радиоэлектронной промышленности»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"