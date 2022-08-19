Ростех представил ИТ-систему для оценки эмоционального состояния учащихся

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «Армия-2022» разработку, которая с помощью искусственного интеллекта считывает и распознает эмоциональное состояние учеников, оценивает качество усвоения ими материала и помогает преподавателю реагировать на ситуацию в аудитории.

Созданное Рязанским радиозаводом холдинга «Росэлектроника» интеллектуальное место работы с учебной информацией (ИМРУИ) представляет собой оснащенный камерами монитор со специальным программным обеспечением.

После прохождения учащимся первичного тестирования комплекс запоминает его облик, получает данные о психофизической структуре его личности и эмоциональном состоянии. Эта информация впоследствии учитывается во время занятий: комплекс способен определять психологическое и эмоциональное состояние ученика, оценивать влияние этих параметров на скорость и качество усвоения учебного материала. На основе полученных данных ИМРУИ формирует преподавателю рекомендации по составлению индивидуальной обучающей траектории для каждого подопечного и по доработке учебного материала.

«Во время занятия преподаватель не всегда может быстро оценить то, как материал усвоен каждым из учеников. Наша разработка поможет ему в этом: считывая эмоции, ИМРУИ подсказывает, какой материал наиболее интересен, какой контент нуждается в доработке, кому из обучающихся требуется помощь. Благодаря этому преподаватель сможет повысить качество своей работы, оперативно реагировать на меняющуюся обстановку в аудитории», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Интерфейс ИМРУИ удобен и во многом автоматизирован. Вход в личный кабинет для учеников и преподавателей обеспечивается с помощью системы распознавания лиц. Взаимодействовать с образовательным материалом можно как с помощью клавиатуры и мыши, так и с помощью жестов.

«Рязанский радиозавод уже не первый год успешно развивает направление высокотехнологичных учебных средств. Представленное решение – очередной шаг в данном направлении. На новом этапе мы перешли к внедрению в наши комплексы элементов искусственного интеллекта. Программное обеспечение создано нашими специалистами в соответствии с рекомендациями экспертов Рязанского государственного медицинского университета», – рассказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».