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ТАСС

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 2 сентября

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Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Олег Артемьев и Денис Матвеев накануне досрочно завершили выход в открытый космос

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 2 сентября. Об этом в четверг сообщил представитель Центрального управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров экипажа МКС с Землей, трансляцию которых ведет NASA.

"Выход планируется на второе число", - сказал он.

В среду космонавты Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос.

Артемьев был вынужден досрочно завершить выход из-за проблем с энергообеспечением скафандра. Матвеев вслед за своим коллегой также перешел в шлюзовой отсек для завершения внекорабельной деятельности (ВКД).

В Роскосмосе уточнили, что работы, которые космонавты не успели закончить, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос. Артемьев и Матвеев во время ВКД должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. 

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