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ТАСС

Посол КНДР: Пхеньян продолжит поддерживать меры России в ситуации вокруг Украины

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Син Хон Чхоль добавил, что Россия дает вынужденный жесткий ответ западным странам и добивается больших успехов в деле обеспечения своей безопасности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пхеньян поддерживал и будет поддерживать все меры руководства РФ в связи с событиями на Украине. Об этом заявил в четверг посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

"Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, принимаемые правительством России в связи с событиями на Украине", - сказал он на мероприятии в посольстве КНДР в честь двадцатой годовщины визита бывшего лидера республики Ким Чен Ира на Дальний Восток России.

Син Хон Чхоль добавил, что Россия дает вынужденный жесткий ответ западным странам и добивается больших успехов в деле обеспечения своей безопасности. "Нынешний жесткий ответ России на действия Соединенных Штатов Америки и западных стран - это неизбежный и вынужденный выбор для отстаивания безопасности государства и жизни населения от угрозы расширения НАТО на восток, их откровенного военного вмешательства и беспрецедентного политического и экономического давления против России", - сказал он.

По его словам, Пхеньян отмечает большие успехи Москвы в деле обеспечения ее безопасности. "Сегодня мы радуемся тому, что дружественный российский народ добивается больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, мужественно преодолевая встающие на пути всевозможные трудности и испытания", - добавил посол. 

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