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РИА Новости

ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных

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Здание Федеральной службы безопасности РФ
Здание Федеральной службы безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус иностранного агента, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В сентябре 2021 года ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.

Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, был включен пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.

В соответствии с нынешним проектом, в этот пункт внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.

Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту.

"В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в записке.

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