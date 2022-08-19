Украина пытается скрыть горькую правду о конфликте с Россией

Кто побеждает в российско-украинском конфликте?

Запад должен противостоять попыткам Украины подменить горькую правду сладостными фантазиями, считает автор TAC. Однако в Вашингтоне не интересуются реальным положением дел, хотя дальнейшие боевые действия представляют собой угрозу для США.

Дуг Бэндоу

Что происходит в российско-украинском конфликте, который длится уже полгода? Сложно сказать наверняка. Москва ожидала пресловутой легкой прогулки и первоначальную атаку провалила. Отразив первое наступление России, правительство Зеленского расширило свои цели и пожелало отвоевать части Донбасса, захваченные сепаратистами при поддержке России в 2014 году, а также аннексированный Москвой Крым.

Однако в последние месяцы российские силы в Донбассе медленно, но верно продвигаются вперед и на сегодняшний день заняли свыше пятой части украинской территории. При этом Украина и ее сторонники угрожают контрнаступлением против якобы изнуренных сил Москвы. Сообщения о потерях, роли отправленного на Украину высокотехнологичного оружия и дальнейших перспективах обеих сторон самые противоречивые.

И Россия, и Украина не раз лгали ради будущей выгоды — и продолжат лгать. Разумеется, вводить врагов в заблуждение — по-своему логично. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль однажды заметил: "На войне правда настолько драгоценна, что ее всегда должен сопровождать телохранитель — ложь".

Увы, правительства вообще врут своим народам — и Вашингтон не исключение. Ложью оказалось практически всё, что администрация Джорджа Буша-младшего утверждала в оправдание своего катастрофического вторжения в Ирак. Предыдущие администрации и их союзники трубили о фальшивых зверствах, чтобы оправдать военные вмешательства против Югославии и Ирака. Администрация Рейгана сделала ряд ничем не подкрепленных заявлений после того, как США сбили иранский авиалайнер в Персидском заливе в 1988 году. А администрация Джонсона ложными заявлениями о якобы совершенном нападении Северного Вьетнама на силы США добилась принятия резолюции по Тонкинскому заливу. Эта переброска сил переросла в войну во Вьетнаме и в конечном счете унесла жизни 58 000 американцев.

Для Украины информация — это отдельное поле боя. Мало из того, что говорится во всеуслышание, можно принимать за чистую монету. Сказки о героизме и неподтвержденные данные о потерях русских — один из типичных приемов Киева. По-своему это и неудивительно, но важно, чтобы американские политики исходили из реального положения дел, а не из киевской методички.

Судя по уговору между Вашингтоном и европейскими столицами, это Киев решает, как долго он будет воевать и ради каких целей, — при этом ничто не будет решаться на переговорах без участия Украины, а Европа и США предоставят Киеву всё необходимое.

Но Вашингтон обязан проводить свою политику в интересах американского народа. Эти решения нельзя отдавать на откуп чужому правительству — но, увы, слишком часто этим всё и заканчивается. Так, в конце 1980-х, этнические албанцы ловко втянули США в партизанскую войну в Косово — тогда еще в составе Сербии. В 1990-е американцы восточноевропейского происхождения ускорили пагубную политику расширения НАТО до границ России, нарушив многочисленные заверения, данные Москве. Как доказала недавняя поездка президента Джо Байдена на Ближний Восток, демократы, как и республиканцы, тоже не против, чтобы американскую политику в регионе определяли Саудовская Аравия и Израиль.

Повторять эту ошибку в российско-украинском конфликте Вашингтон себе позволить не может. Киев стал жертвой необоснованной агрессии и заслуживает поддержки. Однако любая помощь США должна соответствовать американским интересам, — то есть это американским политикам решать, отвечает поддержка Украины национальным целям или нет.

Так, в начале войны Зеленский призывал США установить над Украиной бесполётную зону. Это было бы равносильно объявлению войны: сбивать российские самолеты и уничтожать российские средства ПВО как на Украине, так и в России. (Силы Москвы атакуют и защищают свою авиацию как с территории России, так и с территории Украины).

Показательно, что Киев поддержал все виды американского участия — вплоть до принятия Украины в НАТО. Единственное, почему Украина сейчас не в альянсе, — это потому, что официальные лица США признали: статус Киева для будущего Америки неважен, в число жизненно важных интересов это не входит и потенциальную войну с ядерной державой ни в коем случае не оправдывает. Членство в НАТО Киеву посулила администрация Джорджа Буша-младшего — вопреки желанию практически всех остальных союзников — и это продемонстрировало, что ее дикое безрассудство вторжением в Ирак не исчерпывается. Последующие администрации заняли более ответственную позицию.

Зеленский недавно призвал США объявить Россию террористическим государством, хотя никаких террористических актов Москва не совершает. Она — жестокий агрессор, как и Саудовская Аравия, которая при помощи оружия американского производства уничтожила, заморила голодом и ввергла в нищету сотни тысяч йеменцев — гораздо больше, чем число жертв на Украине. Кроме того, президент Украины хочет, чтобы Европа захлопнула двери перед российскими туристами. Киеву этот шаг ничем не поможет, зато еще сильнее изолирует русский народ и упрочит власть путинского правительства.

Вашингтон должен определиться с масштабами своей поддержки и ее конечными целями. Киев волен ставить перед собой любые задачи, но Америка и Европа вовсе не обязаны их поддерживать. Так, недавно Зеленский заявил, что если Москва проведет референдумы о присоединении завоеванных территорий, то они с Западом откажутся вести мирные переговоры: "Если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя все шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, хотя в какой-то момент они российской стороне явно понадобятся". Однако бесконечная опосредованная война за каждую пядь украинской территории отнюдь не в интересах Запада.

В самом деле, стоит согласиться на это требование, как Зеленский потребует еще больше. Что, если завтра он объявит о планах вторжения в Россию, аннексии Санкт-Петербурга и захвата Москвы, чтобы вынудить Путина пойти на мировую? Что – тогда Вашингтон и НАТО будут помогать деньгами и оружием, чтобы воплотить этот план в жизнь?

Основной интерес Америки на Украине состоит в том, чтобы отстоять ее независимость и суверенитет. В том, чтобы предотвратить территориальные потери Киева, не говоря уже о возвращении земель, утраченных в 2014 году, союзники, напротив, не заинтересованы. Хотя такая политика вполне желательна для Киева, дальнейшие боевые действия представляют угрозу Америке — их эскалация грозит перейти границы НАТО и заманить США в ловушку.

Чтобы определиться с дальнейшей политикой, вашингтонским чиновникам нужна самая достоверная информация. Симпатия к Украине, пусть и оправданная, не должна затмевать реалии конфликта. Так, все хоть сколько-нибудь симпатизирующие Москве источники Запад закрыл. "Твиттер" счел пророссийские плакаты пропагандой и запретил их. Хотя всецело полагаться на такие источники опрометчиво, а крен всей информационной экосистемы в сторону Киева настолько же неразумен.

Однако желания знать правду у США и их союзников маловато. В специальном репортаже телеканал CBS выявил ряд проблем, из-за которых основная часть союзнической военной помощи до украинских адресатов так и не дошла, — в первую очередь это бюрократия и коррупция. После шквала критики CBS этот репортаж убрал (якобы на "доработку"), а оригинальный ролик попросту исчез без объяснения причин. Украинское правительство рвало и метало, требуя "внутреннего расследования", словно американские журналисты подчиняются Киеву.

Та же участь постигла и Amnesty International, которая в своем докладе подробно изложила, как украинские военные применяют тактику живого щита: "Украинские силы подвергали опасности мирных жителей, создавая базы и применяя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах". К чему это привело, объяснять не надо: "Данная тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, превращая гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и пострадала гражданская инфраструктура".

И снова Киев и его союзники перешли в наступление. Доклад осудил сам Зеленский. Однако Amnesty встала на сторону докладчиков. Генеральный секретарь Аньес Калламар (Agnes Callamard) заявила: "Украинские и российские соцсети кишат троллями. Сегодня они все набросились на расследование Amnesty. Это называется военной пропагандой, дезинформацией. На нашу беспристрастность это никак не повлияет и фактов не изменит".

Есть и другие сообщения о неправомерных действиях Украины и нарушениях международного права — например, что Киев сбрасывает на подконтрольную России территорию Донбасса противопехотные мины. Эти сведения не подтверждены, и критики подчеркнули, что такого рода дезинформация в прокремлевской подаче может охватить огромную аудиторию даже без прямого участия государства. Однако Киев всех, кто критикует Украину или ее союзников, записывает в российские марионетки. (Я сам ненадолго угодил в такой список, но на следующий день меня таинственным образом вычеркнули, а вскоре исчез и весь доклад).

В любом конфликте трудно разобраться во взаимных обвинениях. Энергия, с какой украинская пропаганда пытается замять любые вопросы о действиях Киева, неудивительна. Однако США и их союзники должны сопротивляться попыткам Украины подменить неприятные факты сладостными фантазиями. Чтобы защитить американский народ, Вашингтону нужна самая достоверная информация. Именно простые американцы, а не правительство Зеленского, — главный приоритет администрации Байдена.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана.