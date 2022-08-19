Военный эксперт: НАТО отрабатывает задачи по штурму Калининграда

В Калининградскую область перебазированы самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны России. Ситуацию в регионе прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов.

На территорию Калининградской области переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания, заявило Минобороны РФ.

"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что Калининградская область является объектом пристального внимания со стороны Североатлантического блока.

"Мы слышали за последние месяцы достаточно резкие высказывания представителей стран НАТО, в том числе в отношении Калининградской области. На мадридском саммите Североатлантического альянса было принято решение увеличить силы быстрого развертывания до 300 тысяч человек и разместить их в странах Восточной Европы, в первую очередь у российских границ. Кроме того, буквально на днях представитель Эстонии высказал мнение, что нужно объединить противокорабельные системы Эстонии и Финляндии и сделать Балтийское море "внутренним морем НАТО"", – напомнил военный эксперт.

Североатлантический альянс регулярно проводит учения в Балтийском море и странах, расположенных рядом с Калининградской областью, продолжил он.

"В последние годы НАТО проводит очень мощные учения в районе Калининграда. Эти учения растягиваются по времени и включают в себя отработку десантирования, репетиции танкового прорыва, авиационных ударов... Таким образом, если все это суммировать, отрабатываются задачи по штурму Калининграда – как с моря, так и по земле", – уверен Юрий Кнутов.

Россия не может не реагировать на эти военные приготовления, и переброска в Калининградскую область самолетов, несущих гиперзвуковые ракеты, – часть ответа на действия стран НАТО, полагает военный эксперт.