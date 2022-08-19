Военный эксперт: НАТО отрабатывает задачи по штурму Калининграда

В Калининградскую область перебазированы самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны России. Ситуацию в регионе прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов.
На территорию Калининградской области переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания, заявило Минобороны РФ.
"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что Калининградская область является объектом пристального внимания со стороны Североатлантического блока.
Североатлантический альянс регулярно проводит учения в Балтийском море и странах, расположенных рядом с Калининградской областью, продолжил он.
Россия не может не реагировать на эти военные приготовления, и переброска в Калининградскую область самолетов, несущих гиперзвуковые ракеты, – часть ответа на действия стран НАТО, полагает военный эксперт.