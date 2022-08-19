В МИД считают события на Украине реальным столкновением с коллективным Западом

Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Столкновение с коллективным Западом в нынешней ситуации вполне реально, но прямой конфликт с США и НАТО не в интересах России, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, (...) наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - сказал он в ходе брифинга.

Нечаев подчеркнул при этом: "Со своей стороны привержены принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. (...) Подчеркну, что наши вооружённые силы оснащены современными и высокоточными обычными вооружениями, которые позволяют в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в рамках специальной военной операции на Украине".