На форуме "Армия" представили беспилотник "Лиса", участвующий в СВО

Радиус действия составляет 4 км, беспилотник может нести до восьми гранат

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Беспилотник "Лиса", который может наносить удары гранатами, представлен на форуме "Армия-2022", передает в четверг корреспондент ТАСС.

Сейчас такие беспилотники применяются в спецоперации. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика ООО "Промкомпозит". "Да. Пять штук отправили недавно", - сказал он в ответ на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе.

Радиус действия составляет 4 км, беспилотник может нести до восьми гранат. Высота полета - 1 км на скорости до 60 км/ч. Полетная масса составляет 8 кг. "Хорошую оптику ставим, есть визуальный канал с зумом, есть тепловизор", - отметил он, добавив, что беспилотник использует отечественное программное обеспечение.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.