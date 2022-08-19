Президент Португалии подчеркнул важность роли ООН в урегулировании конфликта на Украине

В заявлении Марселу Ребелу ди Соуза отмечается, что генсек организации Антониу Гутерриш "достиг заметных успехов в вопросе поставок зерна и теперь наводит новые мосты для диалога между Украиной и Турцией"

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отметил важную роль, которую играют ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении португальского лидера.

"Антониу Гутерриш уже достиг заметных успехов в вопросе поставок зерна и теперь наводит новые мосты для диалога между Украиной и Турцией. Президент Португальской Республики вновь подчеркивает важную роль генерального секретаря ООН и придает высокое значение принципу многосторонности в международных организациях и вкладу ООН", - говорится в документе.

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган и Гутерриш проведут в четверг трехстороннюю встречу во Львове. Как ранее заявляли стороны, они планируют обсудить различные аспекты украинского урегулирования, в том числе проблему вывоза продовольствия из черноморских портов этой страны. Это первая их встреча в подобном формате.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.