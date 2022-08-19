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РИА Новости

Руководство Минобороны ознакомилось с выставкой авиации на "Армии-2022"

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Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Заместители министра обороны РФ ознакомились с выставкой новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-техническом форума "Армия-2022".

"Руководство Министерства обороны РФ обсудило с руководителями предприятий перспективные разработки авиационной техники, в том числе беспилотной. Также в ходе работы были обсуждены перспективные разработки в области авиационного двигателестроения и их применение", - сообщили журналистам в четверг в российском военном ведомстве.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Кубинка представили новейший самолет легкого класса МС-21, вертолеты Ка-52К, Ми-28НМ, Ми-26Т2В, Ка-226Т, а также перспективные авиационные двигатели и авионику.

Также на экспозиции были представлены современные беспилотные летательные аппараты включая БАС-200, беспилотники "Альтиус", "Форпост-Р" и "Орион".

В летной программе были представлены беспилотник пожаротушения и транспортный беспилотник "Барс". Кроме того, экипажи самолетов Ту-160, Ту-22м3, Ту-95МС и пилотажная группа "Стрижи" на самолетах МиГ-29 продемонстрировала в воздухе летные и технические возможности авиационной техники.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

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