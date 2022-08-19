Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область

В рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» в четверг, 18 августа, были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.), а также морской авиацией Балтийского флота», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.