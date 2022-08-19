Войти
ЦАМТО

АО "Рособоронэкспорт" и АО "Корпорация морского приборостроения" подписали программу совместной деятельности

709
0
0
Bal-E_002
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э».

ЦАМТО, 18 августа. В рамках форума "Армия-2022" АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) и АО "Корпорация морского приборостроения" 17 августа подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок военно-морской техники в 2022-2027 гг.

Программа предусматривает продвижение новейших образцов радиоэлектронного вооружения, автоматизированных систем управления и навигационных средств для комплектования надводных кораблей и подводных лодок иностранных заказчиков, а также береговых ракетных комплексов и систем наблюдения.

"Следуя основному тренду мирового рынка вооружений, особое место в программе мы отвели вопросам расширения индустриального сотрудничества. В рамках подписанной программы Рособоронэкспорт предложит своим иностранным партнерам решения по адаптации российской техники на модернизируемые и строящиеся на национальных верфях морские платформы. Кроме того, мы будем продвигать различные форматы совместной разработки и производства морского вооружения на базе новейших российских образцов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Подписанная программа рассчитана на продвижение береговых ракетных комплексов "Бал-Э" и "Рубеж-МЭ", различных береговых радиолокационных комплексов разведки надводной и воздушной обстановки, боевых информационно-управляющих систем, систем управления и обмена данными, корабельных РЛС, гидроакустического оборудования и средств пожаротушения, а также тренажеров для экипажей кораблей и подводных лодок.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Корпорация морского приборостроения предложат иностранным заказчикам проведение совместных НИОКР по широкой тематике, организацию совместных предприятий и лицензионного производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
13.12.2021
Россия и Мьянма подтвердили стремление углублять сотрудничество в оборонной сфере - Минобороны РФ
03.12.2021
«Вихрем» на экспорт
26.11.2021
РФ готова к наращиванию ВТС с Египтом по всему спектру военной техники - глава "Рособоронэкспорта"
16.11.2021
ОАЭ и РФ больше не обсуждают заключение контракта на поставку Су-35 - глава "Рособоронэкспорта"
29.10.2021
Крупнейшая выставка сухопутных вооружений Латинской Америки SITDEF 2021 открывается в Перу
20.10.2021
"Рособоронэкспорт" покажет на "Интерполитехе" высокоточную винтовку "Волкодав"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"