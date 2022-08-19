АО "Рособоронэкспорт" и АО "Корпорация морского приборостроения" подписали программу совместной деятельности

ЦАМТО, 18 августа. В рамках форума "Армия-2022" АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) и АО "Корпорация морского приборостроения" 17 августа подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок военно-морской техники в 2022-2027 гг.

Программа предусматривает продвижение новейших образцов радиоэлектронного вооружения, автоматизированных систем управления и навигационных средств для комплектования надводных кораблей и подводных лодок иностранных заказчиков, а также береговых ракетных комплексов и систем наблюдения.

"Следуя основному тренду мирового рынка вооружений, особое место в программе мы отвели вопросам расширения индустриального сотрудничества. В рамках подписанной программы Рособоронэкспорт предложит своим иностранным партнерам решения по адаптации российской техники на модернизируемые и строящиеся на национальных верфях морские платформы. Кроме того, мы будем продвигать различные форматы совместной разработки и производства морского вооружения на базе новейших российских образцов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Подписанная программа рассчитана на продвижение береговых ракетных комплексов "Бал-Э" и "Рубеж-МЭ", различных береговых радиолокационных комплексов разведки надводной и воздушной обстановки, боевых информационно-управляющих систем, систем управления и обмена данными, корабельных РЛС, гидроакустического оборудования и средств пожаротушения, а также тренажеров для экипажей кораблей и подводных лодок.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Корпорация морского приборостроения предложат иностранным заказчикам проведение совместных НИОКР по широкой тематике, организацию совместных предприятий и лицензионного производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".