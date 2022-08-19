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ЦАМТО

Саудовская Аравия может начать развертывание комплексов ПВО/ПРО THAAD с 2026 года

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 18 августа. США планируют завершить строительство позиционных площадок для размещения первых четырех батарей комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Саудовской Аравии к концу 2026 года.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на документ, обнародованный 15 августа инженерным корпусом Сухопутных войск США, обустройство первых четырех площадок должно быть завершено к концу 2026 года, а всех семи – к апрелю 2028 года.

Согласно документу, в январе 2025 года предполагается завершить строительство хранилища для ракет-перехватчиков THAAD в Аль-Хардже (центральная часть страны). Срок готовности первой позиции для размещения батареи THAAD в Рас-эль-Гаре (на побережье Персидского залива) – февраль 2026 года. Батарейные площадки в Янбу и Таифе (на западе страны) и в военном городке имени короля Халида (на севере страны) должны быть готовы позднее в том же году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в октябре 2017 года одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD, связанных услуг поддержки и оборудования. Общая стоимость заказа была оценена в сумму 15 млрд. долл. Запрос правительство Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

Агентство по ПРО США подписало с Lockheed Martin контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию в рамках программы "Иностранные военные продажи" первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD в марте 2019 года. Последний по времени контракт, предусматривающий закупку ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования, был подписан 31 марта 2022 года. После подписания данного соглашения общая стоимость подписанных контрактов по проекту возросла до 7,761 млрд. долл.

Поставка комплексов THAAD обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
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