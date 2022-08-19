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ЦАМТО

ВС Украины получили итальянские ББМ MLS SHIELD

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ББМ MLS SHIELD
ББМ MLS SHIELD.
Источник изображения: www.airspace-review.com

ЦАМТО, 18 августа. Согласно информации, опубликованной Armyrecognition.com, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Украины получила 11 средних ББМ MLS SHIELD с колесной формулой 4х4 производства итальянской компании Tekne.

Как сообщал ЦАМТО, закупка 11 новых бронемашин для десантно-штурмовых войск Украины произведена в июле фондом экс-президента Украины П.Порошенко совместно с общественной организацией "Справа Громад" при содействии посольства Украины в Италии и итальянского военного атташе в Киеве. Стоимость закупки, по неофициальной информации, составляет 95 млн. гривен.

Максимальная боевая масса машины составляет 14 т, длина – 6,1 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,65 м, масса полезной нагрузки – 2,5 т. ББМ рассчитана на перевозку 10 человек, включая водителя и командира. ББМ оснащена 6,7-л дизельным двигателем Cummins I6 мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией Allison 3200SP, шинами Run flat, развивает максимальную скорость по шоссе 110 км/ч, запас хода – 500 км.

Корпус обеспечивает защиту расчета, соответствующую уровню FB7 согласно требованиям европейского стандарта EN1063.

Машина оснащается камерой заднего вида, кондиционером, турелью для установки пулемета или дистанционно управляемым модулем вооружения с одним 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом, может перевозиться самолетами С-130 и вертолетами соответствующей грузоподъемности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Продукция
C-130
Компании
Allison
Cummins
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