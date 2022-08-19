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Военное обозрение

ВВС США: Мы намерены модернизировать истребитель пятого поколения F-22A Raptor для доминирования в воздухе над Россией и Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Польский интернет-портал Defence24.pl раскрыл некоторые детали того, как ВВС США собираются постоянно модернизировать истребитель пятого поколения F-22A Raptor за счет быстрого прототипирования компонентов и ежегодной модификации программного обеспечения. Главная цель постоянных улучшений, как говорят в командовании ВВС США, сохранить доминирование в воздухе, в первую очередь над самолетами Китая и России, до ввода в эксплуатацию истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Air Dominance (NGAD).

Программа циклической модернизации истребителей пятого поколения F-22 Raptor получила кодовое название RACR (Raptor Agile Capability Release) и предполагает примерно годовые циклы реализации каждой последующей фазы. В рамках первого этапа RACR R1, который реализуется уже более года, была проведена не только полная модификация машины, но и выполнено более 350 часов испытательных полетов. В ходе них отрабатывалась как оборонительная, так и наступательная тактика против самолетов противника.

В ходе первого этапа модернизации в систему F-22A Raptor был интегрирован терминал MIDS-JTRS, который обеспечивает модульность программного обеспечения и приборов. Благодаря новой системе, истребитель может устанавливать связь со всеми типами самолетов, в отличие от текущей версии, в которой Raptor мог взаимодействовать только с летательными аппаратами своего класса.

Также на этом этапе поводилось тестирование нового дисплея пилота, который позволяет, в частности, управлять ракетами малой дальности AIM-9X Sidewinter. Разработано три модификации шлемов со встроенным многофункциональным дисплеем, среди которых будет выбран один лучший.

Второй этап модификации RACR R2, который вступил в фазу испытаний, позволит истребителям Raptor использовать ракеты средней дальности AIM-260 JATM. В перспективе они должны заменить состоящие на вооружении ракеты AIM-120 AMRAAM. Это увеличит маневренность, дальность поражения целей и устойчивость к ракетам типа BVRAAM. Разработчики подчеркивают, что переоснащение американского истребителя позволит эффективно противостоять китайским J-20 и российским Су-57, оснащенным ракетами нового поколения класса «воздух-воздух».

Помимо перевооружения, новая модификация F-22A Raptor будет оснащена пассивным инфракрасным датчиком IRST, позволяющим проводить раннее обнаружение целей при низкой радиолокационной сигнатуре. Это позволит американским истребителям, оставаясь практически незамеченными, максимально близко подлетать к вражеским самолетам.

Как пишет польское интернет-издание, одновременно проводятся и другие усовершенствования американского истребителя. В частности, разработка более простых в эксплуатации и обслуживании покрытий, снижающих радиолокационную сигнатуру, а также открытых архитектурных систем обмена данными и управления вооружением.

Все испытания в рамках программы модернизации F-22A Raptor проводятся на авиабазе Неллис персоналом 422-й испытательной и оценочной эскадрильи с кодовым названием «Зеленые летучие мыши». Предполагается, что после тестирования улучшенных версий истребителя, модификации будут внедряться на остальные машины в срок от шести месяцев до двух лет, что, как считают в ВВС США, должно обеспечить постоянное преимущество над противником в воздухе.

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Страны
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-22
J-20
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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