Войти
Lenta.ru

Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»

1097
2
0
Противокорабельные ракеты "Оникс", запускаемые с комплексов "Бастион-П", бьют и по наземным целям.
Противокорабельные ракеты "Оникс", запускаемые с комплексов "Бастион-П", бьют и по наземным целям.
Источник изображения: РИА Новости

За год Россия выпустит несколько десятков ракет «Оникс». Объемы производства вооружений раскрыл ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

По данным источника, врученный гендиректору «Научно-производственного объединения машиностроения» Александру Леонову в ходе форума «Армия-2022» контракт на производство сверхзвуковых ракет рассчитан на один год и уже исполняется.

«Контракт был подписан ранее и уже выполняется. Он предусматривает производство нескольких десятков "Ониксов" в течение одного года», — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

В мае официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области ракетами «Оникс».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
24.06.2022
Долгая дорога к «Ясеню»
21.06.2022
ВС РФ уничтожили станцию управления беспилотниками на аэродроме под Одессой
11.05.2022
Эффект поражения: РФ сорвала все попытки Киева захватить остров Змеиный к 9 мая
11.04.2022
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
30.11.2021
Российские военные провели учения с ракетными комплексами на фоне захода в Черное море эсминца США
24.09.2021
Российский адмирал считает учения с пусками ракет в Крыму сигналом для НАТО
2 комментария
№1
19.08.2022 11:24
Маловато будет. И что-то контакт короткий, или сомневаются или модернизировать собираются.
+1
Сообщить
№2
19.08.2022 19:43
Несколько десятков Ониксов это арсенал одной ракетной бригады береговых войск, а таких бригад по нескольку на всех флотах.

Леонков как всегда в своём стиле , выносит на обсуждение статью не владея полной информацией по теме....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"