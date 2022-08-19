Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»

Противокорабельные ракеты "Оникс", запускаемые с комплексов "Бастион-П", бьют и по наземным целям.

За год Россия выпустит несколько десятков ракет «Оникс». Объемы производства вооружений раскрыл ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

По данным источника, врученный гендиректору «Научно-производственного объединения машиностроения» Александру Леонову в ходе форума «Армия-2022» контракт на производство сверхзвуковых ракет рассчитан на один год и уже исполняется.

«Контракт был подписан ранее и уже выполняется. Он предусматривает производство нескольких десятков "Ониксов" в течение одного года», — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

В мае официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области ракетами «Оникс».