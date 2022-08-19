Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему

Минобороны России заказало новую партию Су-34. Этот ударный истребитель — все еще фаворит ВВС?

За последнее десятилетие Министерство обороны России заказывало Су-34 чаще истребителей других классов, пишет MWM. По разным оценкам, на начало 2022 года на вооружении находилось 124 таких истребителя-бомбардировщика.

16 августа государственные СМИ сообщили, что Министерство обороны России подписало контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на приобретение неизвестного количества новых ударных истребителей Су-34. Своими подписями его скрепили замминистра обороны Алексей Криворучко и вице-президент ОАК Александр Бобрышев. Ранее, в июне 2020 года, сообщалось, что МО заказало 76 Су-34М, первый из которых был поставлен в июле 2022 года. Таким образом размер парка может превысить 200 самолетов. За последнее десятилетие МО заказывало Су-34 чаще истребителей других классов: по разным оценкам, на начало 2022 года на вооружении находилось 124 самолета. Для сравнения, истребитель завоевания господства в воздухе Су-35 был принят на вооружение почти одновременно в 2014 году, однако на сегодняшний день в составе ВВС имеется менее 100 штук — отчасти из-за того, что производственные мощности были перенаправлены на экспорт, а отчасти из-за уникальных возможностей Су-34 в составе российского флота.

По дальности полета Су-35 опережает все западные классы истребителей, а Су-34 — все тактические боевые самолеты и даже сопоставим с меньшими стратегическими бомбардировщиками. Он имеет сниженную эффективную площадь отражения и фронтально сопоставим с крылатой ракетой, но при этом может похвастаться мощным набором датчиков и высокой грузоподъемностью для боеприпасов. Это позволяет наносить удары по целям на территории НАТО с российских авиабаз, а также прикрывать бóльшую часть Тихоокеанского региона и Арктики. Эти самолеты сыграли особенно важную роль в российских военных операциях в Сирии и на Украине, а на Ближнем Востоке даже несли ракеты "воздух – воздух" для сдерживания западных, турецких и израильских атак. Хотя самолет не пошел на экспорт из-за специализированной роли в воздухе и земле, ожидается, что будет построено до 300 единиц — это позволит ВВС России заменить все свои старые ударные истребители Су-24М, и, возможно, часть штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Ту-22М. Ожидается, что появление специализированных вариантов Су-34 для радиоэлектронной борьбы еще сильнее увеличит полезность самолета и подстегнет интерес за рубежом — при этом потенциальными клиентами считаются Алжир и Вьетнам, у которых на вооружении стоят Су-24 и Су-22.