Страны, желающие развивать экономическое сотрудничество с Ираном, не должны подвергаться санкциям, заявляют в Тегеране

Такие гарантии должны быть отражены в соглашении о восстановлении СВПД

Дубай. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение о восстановлении иранской ядерной сделки должно содержать гарантии, что страны, которые хотят торговать и развивать экономическое сотрудничество с Тегераном, не будут подвергаться санкциям, заявил журналистам представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Аболфазл Амуи.

"Если мы хотим вернуться к условиям 2015 года, должны быть гарантии, что стороны, которые хотят осуществлять экономическое сотрудничество и торговлю с Ираном, не будут затронуты санкциями", - цитируют иранские СМИ слова Амуи, принявшего накануне участие в заседании парламента Ирана, на котором рассматривались детали венских переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

Амуи подчеркнул, что гарантии и проверка отмены антииранских санкций являются двумя новыми вопросами на переговорах.

В минувший понедельник Иран передал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письменные ответы на подготовленное ЕС соглашение о восстановлении заключенного летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Амуи заявил, что в нынешний проект соглашения включен принцип, "предусматривающий как временные рамки проверки снятия санкций, так и различные меры для того, чтобы Иран мог убедиться, что санкции снимаются".

Парламентарий назвал экономические выгоды Ирана ключевым моментом в переговорах.

Это, по его словам, означает, что внешнеторговые барьеры для Ирана должны быть устранены, а незаконные ограничения на продажу нефти сняты. Наряду с этим Иран должен иметь доступ к ресурсам продажи нефти для удовлетворения потребностей страны, сказал Амуи.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, который предусматривал снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.