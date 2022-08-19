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Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" произведёт литейный сплав для космической отрасли

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ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод поставит компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) изделия из инварного сплава марки 33НК5УЛ, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие.

"В июне 2022 года АО "ИСС" объявило тендер на поставку оснастки для новой модификации зеркал антенных систем. Данное изделие представляет собой оправку, полностью повторяющую форму будущих зеркал. По результатам конкурсных процедур Обуховский завод выиграл тендер с предложением изделий из инварного сплава марки 33НК5УЛ собственной разработки", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

Инварный сплав марки 33НК5УЛ охарактеризован пресс-службой как "уникальный".

По её данным, до конца года предприятие должно осуществить поставку первой партии отливок общим весом 2,2 тонны.

Сообщается, что коллективу Обуховского завода удалось за короткий срок разработать новую марку инварного сплава и выпустить стандарт на литые заготовки из данного материала под названием "Невский". АО "ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва"" использует для формообразующих оправок подобный сплав при производстве высокоточных, достигающих более двух метров в диаметре, углепластиковых параболических зеркал антенных систем космической связи. Работа по освоению изделий из данного материала велась АО "ИСС" более 15-ти лет.

"Сплав "Невский" обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения в диапазоне рабочих температур (20-180) по Цельсию в совокупности с хорошими литейными свойствами и высокой трещиностойкостью. Такие характеристики удалось получить благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и оптимальному режиму термической обработки, который позволяет избежать стадии накопления напряжений в структуре и обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИСС Решетнева
Обуховский завод
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