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ТАСС

Сарапульский электрогенераторный завод представил на "Армии" образцы электротранспорта

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Источник изображения: Пресс-служба Сарапапульского электрогенераторного завода

Электрический тягач, в частности, можно будет использовать для транспортировки нескольких тележек с багажом в аэропортах

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Сарапульский электрогенераторный завод из Удмуртии представил опытные образцы электротележек на международном военно-техническом форуме "Армия - 2022". Высокоэкологичную продукцию завод готов поставлять в аэропорты и расположение войсковых частей России, сообщил ТАСС директор коммерческой службы предприятия Ринат Рашитов.

"На уличной экспозиции у нас представлено две электротележки зеленого цвета, изготовленные специально для "Армии". Мы оснастили их крепкими металлическими кабинами, что очень практично в плане эксплуатации на территориях военных частей. Их применение позволит повысить эффективность внутренней логистики за счет компактности, скорости и маневренности", - сказал он.

Также завод на "Армии" представил электрический тягач для аэропортов, позволяющий транспортировать несколько тележек с багажом. По словам Рашитова, преимущество электротележек заключается в возможности продолжительной работы без подзарядки - минимум восемь часов. "Все это наши первые опытные образцы, которые предприятие изготовило, опираясь на исследования рынка. Мы считаем, что потребность в нашей продукции будет постоянно расти благодаря общемировым тенденциям на экологичность и высокую эффективность. Наши тележки этим параметрам соответствуют", - пояснил Рашитов.

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель оборудования для самолетов, вертолетов, ракетной техники и комплексов ПВО, а также гражданской продукции. Завод является одним из трех градообразующих предприятий Сарапула в Удмуртии. В июне глава республики Александр Бречалов сообщал, что Сарапульский электрогенераторный завод запустил производство электродвигателей для российских низкопольных трамваев. 

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Страны
Россия
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