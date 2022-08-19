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Военное обозрение

ВВС США временно запретили использовать конвертопланы CV-22 Osprey из-за проблем технического плана

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Источник изображения: topwar.ru

Конвертопланы CV-22 Osprey активно используются спецподразделениями американских вооруженных сил для решения поставленных задач. Но недавно Командование специальных операций Военно-воздушных сил США приняло решение о запрете их использования. Об этом сообщил командующий AFSOC (КСО ВВС) генерал-лейтенант Джим Слайф.

Основанием для решения о временном запрете эксплуатации конвертоплана послужили участившиеся инциденты. За последние шесть недель произошли 2 инцидента с конвертопланом, а всего с 2017 года произошло четыре аварии. Сейчас на вооружении Командования специальных операций ВВС США находятся 52 конвертоплана CV-22 Osprey. Их эксплуатация была приостановлена на неопределенный срок в связи с участившимися инцидентами. Причина аварийных ситуаций – проблемы технического характера, сообщает издание Breaking Defense.

Американские военные описывают возникшую проблему как «жесткое включение сцепления». По сути, муфта внутри коробки передач, которая соединяет один из двух двигателей Rolls-Royce Liberty AE1107C CV-22 с ротором винта, проскальзывает по неизвестной причине, пишет издание.

Вследствие быстрого переключения мощности между двигателями возникает ситуация, при которой экипаж вынужден немедленно посадить CV-22. Соответственно, использование конвертоплана в такой ситуации становится проблематичным. В командовании сил специальных операций напоминают, что травм или смертельных случаев удалось избежать лишь благодаря высокому профессионализму пилотов конвертопланов. Но более рисковать жизнями летчиков и спецназовцев в Командовании не могут.

Как утверждается в заявлении командования специальных операций ВВС США, ни один конвертоплан более не поднимется в воздух до тех пор, пока не будет выяснена причина технических неполадок и не будут предприняты соответствующие меры по их устранению. Во многих случаях как коробки передач, так и двигатели требуют замены после инцидентов, что делает их авариями класса А с ущербом, превышающим 2,5 миллиона долларов, подчеркивает американское издание.

Напомним, что CV-22 Osprey эксплуатируется Командованием специальных операций ВВС США уже более двенадцати лет. Он представляет собой подвид V-22 Osprey – конвертоплана, способного взлетать вертикально и зависать в небе. Пока неизвестно, затрагивает ли проблема, с которой столкнулись в ВВС США, конвертопланы, используемые в спецподразделениях Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты, где также стоят на вооружении свои подвиды V-22 Osprey.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Rolls-Royce
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