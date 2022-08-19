Обнаружена дыра в обороне США. Это им аукнется

Европа способна сама себя защитить

США не нужно мощное передовое присутствие в Европе, пишет ТАС. Баланс сил в регионе находится на стороне НАТО, а Россия вряд ли нанесет удар по странам альянса, объясняет автор статьи. Америку ждут существенные издержки.

Мэтью Май (Matthew Mai)

Создается впечатление, что надежды американских сторонников европейской стратегической автономии на то, что власти Соединенных Штатов наконец сделают необходимые выводы и начнут активно настаивать на создании независимого и самодостаточного европейского оборонного потенциала, рассеялись – по крайней мере, пока. Как ни парадоксально, российско-украинский конфликт, четко продемонстрировавший ограниченность неядерного боевого потенциала России, послужил американским чиновникам основанием для того, чтобы развернуть новые силы передового базирования в Европе и увеличить число военнослужащих из США в регионе с 80 тысяч до 100 тысяч солдат.

По объемам военной помощи Украине Соединенные Штаты тоже сильно опережают своих европейских партнеров, в первую очередь Германию и Францию. В процентах от ВВП Франция и Германия предоставили меньше помощи, чем Эстония, Латвия и Польша. Грядущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО тоже ляжет на Соединенные Штаты бременем новых обязательств в области безопасности и стратегических рисков в регионе, имеющем для Вашингтона второстепенное значение.

Тем не менее, конфликт на Украине не изменил три ключевые особенности ситуации с безопасностью в Европе, которые имели место еще до начала российской специальной операции. Во-первых, баланс сил в регионе все еще находится на стороне европейских членов НАТО. По всем важнейшим показателям – ВВП, численность населения и военная мощь – европейские члены НАТО общими усилиями способны мобилизовать свои скрытые силы, чтобы защититься от России.

Во-вторых, военная кампания России на Украине продемонстрировала все сложности ведения неядерных боевых действий против решительного противника, который намерен защищаться. <…>

В-третьих, ядерный потенциал Запада мешает России нанести удар по территориям НАТО, даже если Москва убеждена, что Соединенные Штаты и их европейские союзники используют Украину как площадку для ведения опосредованной войны. Хотя российские чиновники ясно дали понять, что они рассматривают военную помощь Соединенных Штатов и НАТО, перемещающуюся по украинской территории, как легитимную мишень, их угрозы не распространяются на военные объекты в Польше. Если Россия нанесет удар по Украине тактическим ядерным оружием, это создаст огромную нагрузку на стратегическую стабильность, однако Москва вряд ли решится обменяться ядерными ударами непосредственно с НАТО.

В совокупности эти три обстоятельства, которые американским политикам нужно учитывать, убедительно доказывают, что такие страны, как Франция и Германия, более чем способны самостоятельно обеспечить свою оборону и возглавить независимый и самодостаточный панъевропейский блок безопасности. Соединенным Штатам не нужно сохранять мощное передовое присутствие на европейском театре, чтобы сдерживать Россию или защищать членов НАТО. Действительно, более тесное внутриевропейское объединение, сотрудничество и координация в области безопасности могли бы заполнить любые пробелы, из-за которых страны на восточном фланге пока не в состоянии отразить российскую атаку.

Соединенные Штаты столкнутся с весьма существенными издержками, если продолжат играть роль регионального гегемона в Европе. Сохранение мощного передового присутствия в Европе воплощает собой подход "приоритетом является все", который характерен для внешней политики Соединенных Штатов уже несколько десятилетий. Китай представляет собой такой экономический и технологический вызов, с каким Вашингтон прежде не сталкивался. Наращивание военной мощи Пекина нарушит существующий порядок безопасности в Восточной Азии, поэтому Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны ответственно конкурировать с ним для поддержания геополитической стабильности. Но если подготовка к противостоянию с набирающим мощь Китаем требует большей сфокусированности на стратегической стороне и массу различных ресурсов – в первую очередь быстрых и маневренных кораблей и авиационных средств, – то распределение обязанностей в Европе позволит Соединенным Штатам направить необходимое количество ресурсов на укрепление своих позиции в Восточной Азии.

Сужение и конкретизация национальных интересов США также поможет укрепить собственное финансовое здоровье страны. Гигантский госдолг и бюджетный дисбаланс, с финансовой точки зрения, делают существенное увеличение расходов на оборону безответственным и непосильным шагом. Рекордно высокие уровни инфляции подкрепляют аргументы в пользу того, чтобы вернуться к столь необходимой бюджетной дисциплине.

Если передать европейским союзникам часть ответственности за их собственную безопасность, это станет хорошим стимулом для вложения дополнительных средств в вооруженные силы региона, которые долгое время не получали достаточного финансирования. Это также позволит укрепить приверженность принципу взаимной обороны НАТО. Союзники обязаны максимально увеличить свой вклад в систему коллективной обороны, которая до сих пор непропорционально зависит от американской техники и военного потенциала. Нет никаких причин, по которым богатые европейские страны не могли бы защищать собственную территориальную целостность в отсутствии весомой поддержки союзника, находящегося по другую сторону Атлантики.

Наконец, было бы ошибкой сбрасывать со счетов то воздействие, которое господство Соединенных Штатов в Европе оказывает на кризис в отношениях между Россией и Западом. Хотя многие европейцы с радостью экономили на обороне, находясь под американским щитом безопасности после окончания холодной войны, Москва была убеждена, что расширение НАТО на восток представляет собой стратегию "неосдерживания", призванную превратить Россию в державу второго порядка внутри ее исторической сферы влияния. Хотя другие проблемы и споры тоже сыграли свою роль в текущем кризисе, если бы после холодной войны сложилась некая альтернативная система безопасности во главе с европейскими государствами, а присутствие Соединенных Штатов в регионе резко уменьшилось бы, это могло бы помочь найти приемлемый способ сосуществования с Россией и смягчить ее тревоги по поводу безопасности. Продвижение и поощрение стратегической автономии могли бы в конечном итоге привести к созданию более стабильной и сбалансированной архитектуры региональной безопасности в Евразии.

Структурные реалии внутри существующей международной системы делают продвижение и поощрение европейской стратегической автономии важным элементом более сдержанной и рациональной внешней политики. Однако официальные лица США пока продолжают упорствовать в следовании такой основополагающей стратегии, которая рассматривает перспективу дорогостоящего и рискованного противостояния новой холодной войны в Европе как неизбежность.

К счастью, никаких железных законов международных отношений, требующих, чтобы Соединенные Штаты бесконечно сохраняли передовое присутствие в Европе или любом другом регионе мира, не существует. В прошлом году, рассуждая об уроках атаки на Перл-Харбор, двое весьма проницательных аналитиков написали: "Соединенные Штаты обладают непревзойденной стратегической глубиной и способностью восстанавливаться после масштабных первоначальных неудач. Поистине исключительным в Америке является то, где именно она физически располагается в мире". В отличие от любого из соперников из числа великих держав, географическое положение дает Соединенным Штатам непревзойденное и устойчивое геополитическое преимущество.

Таким образом, американские политики могут скорректировать расхождения в своих средствах и целях, сформулировав ключевые национальные интересы четко и узко, распределив ресурсы с учетом их непосредственной значимости для укрепления безопасности и для процветания Соединенных Штатов, а также пересмотрев те обязательства, которые могут повлечь за собой чрезмерное расходование средств. Публично и в частном порядке Соединенные Штаты должны также поощрять европейских союзников к созданию независимого и самодостаточного оборонного потенциала. В результате формирование более автономного европейского оборонного блока расширит круг стратегических вариантов, доступных американским политикам, и снизит риск конфронтации между крупными державами.

В настоящее время в Европе назрели условия для того, чтобы Соединенные Штаты начали процесс планомерной передачи бремени ответственности за региональную безопасность союзникам. Несомненно, российско-украинский конфликт сделал Европу менее стабильной и безопасной, чем прежде. Однако в фундаментальном смысле он не изменил баланс сил между Россией и Европой, не побудил российские войска претендовать на какие-либо территориальные цели за пределами Украины и не уменьшил мощь западного коллективного ядерного арсенала сдерживания. Соединенным Штатам не нужно жертвовать своими ключевыми национальными интересами, чтобы реализовать в Европе новую стратегию, позволяющую освободить ресурсы для реализации планов в других, более важных регионах, справиться с грядущими бюджетными ограничениями, укрепить военный потенциал союзников НАТО, которые сами должны нести ответственность за свою национальную оборону, и заложить основу для более сбалансированной и стабильной европейской системы безопасности.