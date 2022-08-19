В пункте базирования подводных сил на Камчатке успешно завершена установка нового причала

ЦАМТО, 18 августа. На Камчатке в пункте базирования Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно завершена установка нового плавучего причала для подводных крейсеров.

В бухте Крашенинникова завершилась сборка и установка 3-й секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61М1, изготовленного на судостроительном заводе "Восточная верфь".

Работы по установке обеспечил личный состав отделения плавучих причалов отдела морской инженерной службы с использованием новейшего плавкрана "СПК-42150", рейдового буксира "РБ-406" и водолазных катеров. В ближайшее время завершится монтаж линий электропитания и связи, после чего плавпричал будет готов к эксплуатации.

Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок с подачей с берега на корабли воды и электроэнергии, а также телефонной связи кораблей с берегом. По всей поверхности причала возможно проведения погрузочных и разгрузочных работ с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

Секция причала ПМ-61М1 имеет длину 36 м, ширину – 8,2 м, толщину бортов – 6 мм, палубы – 8 мм, 6 водонепроницаемых переборок и осадку 0,4-0,6 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.