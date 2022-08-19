СМИ: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты

При этом, какие именно ракеты поставляются, замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол не уточнил

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Об этом в четверг сообщило издание Business Insider.

Сведения о том, что американские ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации, используются в конфликте на Украине, появились еще в начале августа. По данным издания, такие сообщения распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Позднее Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину.

"Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары", - заявил журналистам заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, слова которого приводит Business Insider. При этом, какие именно ракеты поставляются, он не уточнил.

По оценке издания, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Однако их применение "окажет лишь ограниченное воздействие" на боевые действия: авиация в конфликте не стала "решающим фактором", поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам, отмечает Business Insider.