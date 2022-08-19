На верфи HII заложен киль эсминца DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 18 августа. На предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) 16 августа состоялась церемония закладки киля эсминца УРО (DDG-129) "Иеремия Дентон" (Jeremiah Denton) класса "Арли Берк".

Резка стали для строительства DDG-129 началась в январе 2021 года. Эсминец будет построен в версии "Флай-3" (Flight III). Корабли этой модификации будут оснащены новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 33 эсминца класса "Арли Берк". Последним из построенных компанией 14 мая 2022 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО УРО (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший".

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства находится еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации "Флай-2A", а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128) и "Джордж Нил" (DDG-131) в конфигурации "Флай-3".