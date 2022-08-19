Железнодорожные войска представили современные образцы техники на форуме "Армия-2022"

ЦАМТО, 18 августа. Железнодорожные войска выполняют задачи по строительству, реконструкции и восстановлению железных дорог и мостов на сети железных дорог Российской Федерации.

Выполнение данных задач невозможно без современной техники и технического имущества, которое выпускают предприятия промышленности в интересах Железнодорожных войск.

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на площадке Железнодорожных войск представлены современные образцы техники, которые обеспечивают успешное выполнение задач по штатному предназначению: универсальный сваебойный агрегат УСА-2М, автопоезд специальный АПС-1, понтон самоходный (толкач) ПСТ-1, тракторный тягач дозировщик ТТД-3, бульдозер специальный Б-12, комплекс измерительный мобильный КИМ – и это еще не полный перечень современных образцов техники состоящих на вооружении Железнодорожных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.