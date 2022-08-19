Конгресс по искусственному интеллекту в рамках МВТФ "Армия-2022" стал одним из ключевых мероприятий

ЦАМТО, 18 августа. В рамках форума "Армия-2022" 17 августа состоялось пленарное заседание "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" конгресса "Технологии искусственного интеллекта, научно-технологическое развитие и стратегическое лидерство".

Открывая заседание, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что в России, в сентябре текущего года будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации.

"Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Он также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тыс. участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков", – сказал он.

Говоря об экономической эффективности от применения ИИ-технологий, Д.Чернышенко назвал общий вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии искусственного интеллекта – он составил более 22 трлн. руб.

Д.Чернышенко также сообщил, что по поручению президента в России активно реализуются образовательные программы в сфере искусственного интеллекта.

"Ведущие российские вузы с 1 сентября запустят программы магистратуры в сфере ИИ. Более 2 тыс. человек пройдут программы дополнительного профессионального образования", – сказал он.

От Министерства обороны Российской Федерации в пленарном заседании конгресса принял участие начальник Главного управления инновационного развития генерал-майор Александр Осадчук.

"В прошлом году на этой площадке мы обсудили необходимость обеспечения безопасности разработки и применения технологий искусственного интеллекта, в том числе в социо-гуманитарной, технологической и информационной областях. Отметили назревшую необходимость перехода на отечественные цифровые платформы и решения на базе искусственного интеллекта", – напомнил участникам пленарного заседания А.Осадчук.

"За год в масштабах государства многое сделано, – продолжил он. – Принят Кодекс этики искусственного интеллекта, инициировано развертывание отраслевых и региональных центров машинного обучения, учреждены центры компетенций. Министерство обороны Российской Федерации в этом активно участвует и уделяет особое внимание не только развитию искусственного интеллекта в сфере обороны, но и совершенствованию информационных технологий в целом".

"Проводимый на форуме конгресс по искусственному интеллекту уже стал одним из ключевых мероприятий в масштабе страны. Его программа в этом году сфокусирована на позитивном опыте разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях и сферах применения. Обсуждаются вопросы нормативно правового-правого и этического регулирования. Специфика применения в медицине, образовании и государственном секторе", – подчеркнул значимость конгресса А.Осадчук.

Он также отметил, что задача обеспечения национальной безопасности государства исторически выступает драйвером технологического развития. Минобороны Российской Федерации уже обладает современной инновационной инфраструктурой, способной не только обеспечить развертывание комплексов и платформ, использующих искусственный интеллект, но и успешно развивать современные информационные технологии.

А.Осадчук сообщил о том, что для активизации работ по использованию технологий искусственного интеллекта в интересах создания образцов вооружения и специальной техники создано Управление по развитию технологий искусственного интеллекта.

Основной технологической площадкой выступает военный инновационный технополис "ЭРА" и созданный в нем центр искусственного интеллекта.

"Не осталось сомнений, что в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны коллективного запада поддержание и наращивание темпов развития технологий искусственного интеллекта возможно при объединении усилий специалистов страны на всех уровнях", – сказал он.

"Актуален сегодня и вопрос трансфера технологий из гражданского в военный сектор, и в обратном порядке. Именно поэтому девиз, под которым проводится конгресс звучит как "Национальная консолидация во имя созидания!", – завершил свое выступление А.Осадчук.

По итогам заседания состоялось подписание меморандума о научно-техническом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

Документ направлен на объединение усилий в области ИИ, обеспечении механизмов трансфера интеллектуальных технологий, разработку отечественной программой и аппаратно-компонетной базы.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между Аналитическим центром при правительстве РФ, Военным инновационным технополисом "ЭРА", Центрами искусственного интеллекта и научно-исследовательскими организациями, вузами, исследовательскими центрами, ведущими исследования в области искусственного интеллекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Программа конгресса "Технологии искусственного интеллекта, научно-технологическое развитие и стратегическое лидерство" включает проведение 36 мероприятий: 2 пленарных заседания, 11 секций, 15 сессий, 7 круглых столов, а также подписание меморандума, предусматривающего межведомственное объединение усилий и компетенций в сфере искусственного интеллекта.

Мероприятия проходят в период с 15 по 18 августа 2022 г.

В рамках конгресса будут рассмотрены вопросы стратегии научно-технологического развития и достижения стратегического лидерства, позитивного опыта разработки и внедрения технологий ИИ в различных отраслях и сферах применения, в том числе в отдельных регионах России. Профессиональное сообщество обсудит существующие механизмы и опыт совместной деятельности с фокусом на лучшие достижения и проблемные моменты в разработке и внедрении отечественных решений, а также будет оценен зарубежный опыт и перспективы развития ИИ-технологий.