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ЦАМТО

В Индии проведены испытания модифицированной гаубицы "Мста" 2С19

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155-мм самоходная гаубица 2С19М-155 "Мста-С", предлагаемая на экспорт
155-мм самоходная гаубица 2С19М-155 "Мста-С", предлагаемая на экспорт.
Источник изображения: пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 18 августа. Модифицированная гаубица "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также были проведены стрельбы индийскими боеприпасами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на форуме "Армия-2022" главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.

"СГ 2С19 претерпела модернизацию в части модификации под экспортно-ориентированный образец с использованием самоходной гаубицы в жарком климате. И данная модификация, данная самоходная гаубица испытана в Индии. Проведены все виды испытаний, в том числе стрельбой индийскими боеприпасами", – сообщил А.Щипанов.

По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство СГ 2С19 по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами, отмечает агентство.

Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Мста-С
Компании
Уралтрансмаш
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