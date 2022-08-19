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ТАСС

Российская СПРН отследила более 100 пусков ракет с начала 2022 года

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Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.
Источник изображения: © Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин

Из них 53 пуска баллистических ракет иностранных государств, 44 иностранных и восемь отечественных ракет космического назначения, сообщил генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Более 100 пусков космических ракет отследила российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) с начала года. Об этом рассказал ТАСС в рамках форума "Армия-2022" главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"За два квартала 2022 года средствами ПРН обнаружено пусков: 53 пуска баллистических ракет иностранных государств, 44 иностранных и восемь отечественных ракет космического назначения", - сказал он.

Система контроля космического пространства разработана МАК "Вымпел". В июне был издан указ президента РФ о постановке на боевое дежурство модернизированной системы, которая позволит реально контролировать ситуацию на всех видах орбит. По словам Боева, количество спутников на всех орбитах значительно увеличилось за последние годы, в том числе количество спутниковых группировок на низких орбитах за последние восемь лет возросло в пять раз.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
СККП
СПРН
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