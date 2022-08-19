МИФИ объявил на форуме "Армия-2022" о создании кадетских атомных образовательных кластеров

Ректор университета Владимир Шевченко также отметил, что задачей КАОК является формирование научно-образовательной экосистемы для непрерывной профессиональной подготовки

ПАРК "ПАТРИОТ" / Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) (Московский инженерно-физический институт, МИФИ) объявил на форуме "Армия-2022" о создании в 2023 году двух первых кадетских атомных образовательных кластеров (КАОК). Об этом сообщил ТАСС ректор университета Владимир Шевченко.

"В 2023 году откроются первые кадетские атомные образовательные кластеры в Уральском и Приволжском федеральных округах. Первый - на базе Снежинского физико-технического института, а второй - на базе Саровского физико-технического института - филиала МИФИ. А к 2025 году КАОК появятся уже в шести федеральных округах", - сказал Шевченко.

Ректор МИФИ пояснил, что на первом этапе кадетские атомные образовательные кластеры будут формироваться на базе действующих региональных кадетских корпусов при участии филиалов университета и предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом".

Шевченко также отметил, что задачей КАОК является формирование научно-образовательной экосистемы для непрерывной профессиональной подготовки. Она должна базироваться на классическом кадетском образовании с углубленным изучением физико-математических и инженерных дисциплин с участием конкретных предприятий госкорпорации "Росатом", имеющих соответствующие кадровые потребности и выступающих в качестве заказчика.