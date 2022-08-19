"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"

Зачем в России строят новые станции предупреждения о ракетном нападении "Воронеж"

В России введут в строй еще две радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж», а еще две построят, об этом на форуме "Армия-2022" сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, для чего они нужны стране - и как станции закроют бреши, оставшиеся после развала СССР.

«Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идет разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов - это Дальний Восток и северо-запад», - без подробностей сказал генеральный конструктор СПРН и гендиректор корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Как писала «Газета.Ru», с развалом Советского Союза в 1991 году прекратила свое существование единая система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) государства. Значительная часть радиотехнических узлов СПРН осталась на территории новых независимых государств. С некоторыми из них впоследствии удалось договориться об использовании РЛС СПРН. Однако по большей части радиолокаторы были или выведены из эксплуатации, или попросту взорваны, как это произошло в Латвии.

Даже в годы существования СССР система предупреждения о ракетном нападении страдала весьма существенными недостатками. В частности, северо-восточный сектор был не прикрыт средствами предупреждения. То есть СПРН в СССР не была всеракурсной.

Чтобы закрыть северо-восточный сектор, в 1970-1980-х годах было развернуто строительство РЛС СПРН в городе Енисейске (Красноярский край). Однако по требованию американской стороны (под предлогом нарушения Договора по ПРО 1972 года) локатор был полностью разрушен.

Таким образом, Россия получила в наследство от СССР систему предупреждения с зияющими брешами и не обеспечивающую в полном объеме национальную безопасность государства.

1990-е годы - самый мрачный период в истории СПРН. Денег на ее совершенствование практически не выделялось.

И только во второй половине 2000-х годов произошел перелом - началось сооружение новых узлов СПРН на основе радиолокаторов типа «Воронеж».

РЛС 77Я6 «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ). Существуют варианты локатора, работающие в диапазоне как метровых, так и дециметровых/сантиметровых радиоволн. И те и другие обладают своим набором достоинств и недостатков.

РЛС «Воронеж» состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС «Воронеж» позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести локатор в течение всего 12-18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа «Дарьял» и «Днепр» требовалось от 5 до 9 лет.

Теперь вся аппаратура «Воронежа» в контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для последующей сборки на заранее забетонированных площадках.

Потребляемая мощность «Воронежа» составляет всего 0,7 МВт. Для примера, РЛС типа «Дарьял», развернутая в советские времена в населенном пункте Куткашен в Азербайджане, потребляла 50 МВт - для энергообеспечения этого объекта работала значительная часть мощностей соседней Мингечаурской ГЭС.

В настоящее время существует несколько модификаций РЛС типа «Воронеж», почти все разработаны при участии специалистов радиотехнического института им. А. Л. Минца (входит в концерн "РТИ Системы").

РЛС «Воронеж-М» работает в метровом диапазоне радиоволн. Дальность обнаружения целей составляет до 6 тыс. км.

«Воронеж-ДМ» функционирует в дециметровом диапазоне радиоволн, дальность обнаружения целей - до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали. РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов.

Высокопотенциальная РЛС «Воронеж-ВП» представляет собой дальнейшее развитие станции метрового диапазона «Воронеж-М». Потребляемая мощность в этом случае составляет до 10 МВт.

Наконец, локатор «Воронеж-СМ» работает в сантиметровом диапазоне радиоволн, а «Воронеж-МСМ» сразу в двух диапазонах - метровом и сантиметровом.

РЛС «Воронеж-ДМ» в настоящее время развернуты в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области.

РЛС «Воронеж-М» в настоящее время развернуты в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и в Воркуте (Воргашор) Республики Коми.

В Севастополе на мысе Херсонес ведется сооружение радиолокационного комплекса 116Ж6 («Воронеж-ММ-СМ-М-ДМ»). Эта перспективная станция будет работать сразу в четырех диапазонах.

В Оленегорске Мурманской области (пос. Протоки) продолжается строительство РЛК 113Ж6 («Воронеж-ДМ-ВП»). Этот локатор предназначен для замены устаревшей РЛС СПРН «Днепр», развернутый на этой позиции в советские времена.

Есть основания полагать, что именно о двух последних РЛС СПРН и говорил генеральный конструктор Сергей Боев, когда сообщал - «идет строительство на юге, идет строительство на севере».

Развертывание и ввод в строй серии РЛС «Воронеж» позволят полностью закрыть северо-западное, юго-западное, южное и юго-восточное ракетоопасные направления.

Система предупреждения о ракетном нападении России в этом случае станет всеракурсной, и будут в полном объеме ликвидированы все ранее существовавшие в ней бреши.

Иными словами, завершится формирование замкнутого радиолокационного поля предупреждения о ракетном нападении на новом технологическом уровне со значительно улучшенными характеристиками и возможностями, чего не сумел добиться в свое время даже могучий Советский Союз.

Кроме того, в соответствии с проектом системы предупреждения о ракетном нападении, помимо надгоризонтных РЛС в нее должен входить и космический эшелон. Он позволяет существенно расширить возможности системы за счет способности обнаруживать баллистические ракеты практически сразу после старта.

Для обеспечения решения задач обнаружения стартов баллистических ракет и доведения команд боевого управления СЯС (стратегическим ядерным силам) на базе прежних советских систем «Око» и «Око-1» в России развернута Единая космическая система (ЕКС) «Купол».

В мае 2020 года в России был запущен четвертый космический аппарат нового поколения 14Ф142 «Тундра», предназначенный для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет. Летая по высокоэллиптическим орбитам, КА этого типа постоянно отслеживают районы, из которых потенциально могут быть нанесены ракетно-ядерные удары по территории Российской Федерации. Космические аппараты «Тундра» являются частью Единой космической системы «Купол», в которую также войдут несколько спутников на геостационарной орбите. После запуска четвертого космического аппарата «Тундра» ЕКС достигла минимальной базовой конфигурации.

Восстановление космического эшелона СПРН - важное событие в сфере укрепления национальной безопасности страны. Именно на основании данных от космического и наземного эшелона СПРН Верховный главнокомандующий принимает решение на ответно-встречный (ответный) массированный ракетно-ядерный удар.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок