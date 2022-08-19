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РИА Новости

Генсека ООН пригласили посетить Запорожскую область

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Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

МОСКВА, 18 августа/ Радио Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мог бы посетить Запорожскую область и лично удостовериться в нежелании местных жителей оставаться в составе Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Гутерриш в четверг в рамках визита на Украину во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в пятницу глава международной организации посетит Одессу.

"Мы будем рады визиту генсека ООН и готовы показать, как наш регион стремится к мирной жизни и как боевики Зеленского стараются всеми силами этому помешать. Гутерриш может лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины и в стремлении вернуться на свою историческую родину, в Россию", – отметил Рогов.

По его словам, генсеку ООН в рамках следовало бы также посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

"Несмотря на то, что ООН призвана гарантировать право народов на свободу и самоопределение, боюсь, что господин Гутерриш сделает вид, что нас не услышал", заключил Рогов.

В последние недели ВСУ регулярно наносят удары по ЗАЭС, что грозит масштабной радиационной катастрофой. По данным Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют для атак управляемые ракеты и снаряды западного производства.

В результате обстрелов повреждения получила высоковольтная линия подстанции "Каховская". Персонал вынужденно снизил мощность двух энергоблоков. За минувшие сутки зафиксировали две массивные атаки.

Накануне радио Sputnik сообщило о планах Антониу Гутерриша посетить Львов.

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