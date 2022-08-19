Генсека ООН пригласили посетить Запорожскую область

МОСКВА, 18 августа/ Радио Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мог бы посетить Запорожскую область и лично удостовериться в нежелании местных жителей оставаться в составе Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Гутерриш в четверг в рамках визита на Украину во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
Ожидается, что в пятницу глава международной организации посетит Одессу.
По его словам, генсеку ООН в рамках следовало бы также посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.
В последние недели ВСУ регулярно наносят удары по ЗАЭС, что грозит масштабной радиационной катастрофой. По данным Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют для атак управляемые ракеты и снаряды западного производства.
В результате обстрелов повреждения получила высоковольтная линия подстанции "Каховская". Персонал вынужденно снизил мощность двух энергоблоков. За минувшие сутки зафиксировали две массивные атаки.
Накануне радио Sputnik сообщило о планах Антониу Гутерриша посетить Львов.