Кильский институт мировой экономики: Крупнейшие экономики ЕС снижают военно-техническую помощь Украине

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В сети появились данные из доклада Кильского института мировой экономики (IfW, Германия) относительно взаимодействия Европы с Украиной в военно-техническом плане. Речь идёт о странах так называемой «старой Европы» - крупнейших экономиках Евросоюза.

В докладе, выдержки из которого представляет крупное западное издание Politico, говорится о том, что уровень поддержки Украины со стороны шести крупнейших европейских стран падает. В частности, отмечается, что в июле, впервые с начала российских боевых действий на Украине, ряд европейских стран не дал властям Украины обещаний о дальнейших поставках оружия и боеприпасов.

Эксперты IfW сообщают, что среди тех стран, которые уменьшают уровень военно-технической поддержки Украины, Германия и Франция. Ранее они согласились поставлять Киеву вооружения, но вдруг перестали давать какие-либо гарантии как раз в тот момент, когда украинское командование анонсировало «решающее наступление на юге».

Военно-техническая помощь Украине уменьшилась не только со стороны ФРГ и Франции, но также со стороны Италии, Испании, других стран ЕС.

Директор Кильского института по исследовательской деятельности Кристоф Требеш указал на то, что анализ показывает снижение объёмов помощи странами Западной Европы Украине, начиная с конца апреля - начала мая. Связано это в первую очередь с ухудшением положения дел в экономике Евросоюза, которая испытывает всё большие трудности в том числе из-за скачка цен на энергоносители.