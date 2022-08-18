Клей для фрикционных накладок. Источник: https://kzpo.ru/products/-/products/page/2

Рассмотрим основные характеристики клея для тормозных накладок. Также изучим Правила приклеивания накладок в тормозной системе.

Тормозная система должна быть исправна и соответствовать требованиям технического регламента. При износе накладок, их меняют - старые демонтируют, а новые крепят на дисках с помощью заклепок. Но допустимо применять и другой способ ремонта тормозных дисков - посадка фрикционов на клей. Такой способ помогает выполнять ремонт своими силами, сделать процесс менее трудоемкий, да и срок эксплуатации накладок увеличивается. Но для этих целей годится не любой клей, а только специальный состав.

Возникает разумный вопрос: каким клеем колодки тормозные приклеить так, чтобы держались намертво?

Клей для фрикционных накладок тормозных колодок следует подбирать с особым тщанием, дабы не запороть сам процесс их приклеивания.

Состав и характеристики клея для тормозных накладок

Практика показывает, что обычный эпоксидный клей для этих целей не подходит. Если приклеить накладки таким составом, можно привести механизм в негодность - элементы при торможении сильно нагреваются и быстро оторвутся от колодок. Все дело в том, что показатели термостойкости обычного эпоксидного клея слишком низкие.

Специализированный клей, который рекомендуется использовать для склеивания элементов тормозной системы имеет иной состав - раствор синтетических смол в органических растворителях.

Основные требования, предъявляемые к клеевому составу:

высокие показатели термостойкости - от +150 градусов и выше. Нормативом работы колодок считается температура до +125 градусов. При этом они должны выдерживать работу при +150 в течение нескольких минут и при пограничных +300 в течение доли секунды;

вибропрочность - особенно важная характеристика, поскольку механизмы тормозной системы подвергаются достаточно сильному механическому воздействию (вибрации, сжиманию, ударам);

устойчивость к воздействию особо агрессивной среды - масел, бензина, ацетона, плесени, соляного тумана и воды и др.

Каким клеем приклеить тормозные накладки на колодки?

При использовании синтетического клея получается достичь прочности, которая по своим показателям практически равно прочности фрикционного материала. Чаще всего такой способ соединения используется в автомобильной промышленности. Способ крепления накладок к тормозным дискам сцепления считается неудовлетворительным, поскольку не позволяет использовать весь ресурс детали (по толщине) и не является особо прочным. Кроме того, даже в заводских условиях клепки часто устанавливаются с перекосом. Это приводит к тому, что шляпка вдавливается в основной материал и вызывает его деформацию - растрескивание, перекос. В итоге вся деталь приходит в негодность. Не стоит говорить, что это может привести к необходимости замены всего узла и напрямую влияет на безопасность эксплуатации техники.

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Порядок склеивания деталей с помощью клея для тормозных накладок

В процессе склеивания важно соблюдать порядок действий и ряд нюансов:

рабочие поверхности склеиваемых деталей тщательно очистить - от грязи, следов ржавчины и др. Для этих целей используют шкурку и корунд (номер 20). После зачистки поверхность тщательно обезжирить;

хорошо просушить поверхности и нанести на обе клей. Достаточно тонкого слоя - 10-80 микрон. Для нанесения подойдет кисть или можно использовать способ окунания;

оставить на 15 минут (если t окружающей среды около 20 градусов) и на 5 (если температура выше);

нанести второй слой клея. Сушить еще час;

соединить поверхности и поместить в пресс. Необходимые показатели давления для эффективного склеивания деталей - 4 кгс/кв. см. Под прессом детали оставляют на 40 минут.

Клеим колодки тормозные не торопясь. Процесс простой, но если выполнять его самостоятельно, придется найти пресс, который сможет обеспечить необходимое нормативное давление. В противном случае скрепить колодки и накладки максимально эффективно не получится.

Использование клея для скрепления дисков и колодок с накладками повышает их ресурс на 50-60 %.

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