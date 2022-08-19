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ТАСС

МАК "Вымпел" создала систему-аналог американского каталога космических объектов НОРАД

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НОРАД
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Источник изображения: topwar.ru

В ней есть данные о более семи с половиной тыс. объектов, которые отсутствуют в открытой версии американского каталога НОРАД

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Межгосударственная акционерная корпорация (МАК) "Вымпел" создала альтернативную систему американского каталога космических объектов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и готова поставлять такую информацию. Об этом рассказал ТАСС в рамках форума "Армия-2022" главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Уже сейчас заинтересованным партнерам с помощью сети телескопов, управляемых МАК "Вымпел", предоставляется информация по высокоорбитальным космическим аппаратам, данные о более семи с половиной тысячах объектов, которые отсутствуют в открытой версии американского каталога НОРАД", - сказал он.

В настоящий момент НОРАД является единственным поставщиком информации о космических объектах в мире, которой все пользуются. "Альтернативы каталога НОРАД на сегодняшний день не существует. МАК "Вымпел" может стать такой альтернативой. Мы готовы поставлять такого рода информацию", - отметил Сергей Боев.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
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