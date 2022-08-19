В РФ на боевое дежурство заступила обновленная система контроля космического пространства

Глобальный контроль обстановки обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Обновленная система контроля космического пространства заступила на боевое дежурство в России. Об этом в рамках форума "Армия-2022" рассказал ТАСС главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Не так давно был подписан указ о постановке на боевое дежурство обновленной системы контроля космического пространства, модернизированных радиооптических комплексов "Крона", "Окно" и "Прицел", - сказал он.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.