Россия завершила госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников и космического мусора

Спутники и космический мусор на орбите Земли.

На завершающей стадии испытаний находится множество образцов средств контроля космического пространства - оптические и радиолокационные комплексы, отметил генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Россия завершила государственные испытания новой радиолокационной станции, которая позволит постоянно и качественно отслеживать малоразмерные спутники и космический мусор на околоземной орбите. Об этом рассказал ТАСС в рамках форума "Армия-2022" главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Успешно завершены государственные испытания специализированной радиолокационной станции, что дало возможность вести постоянный и качественный контроль за работой малоразмерных спутников - космических аппаратов, а также элементов космического мусора на малой околоземной орбите", - сказал он.

По словам Сергея Боева, на завершающей стадии испытаний находится множество образцов средств контроля космического пространства - оптические и радиолокационные комплексы.

"С их помощью мы значительно расширили зону контроля и увеличили количество и качество информации об обстановке в околоземном космосе. На новый, высокий уровень поднята планка оперативности принятия решений", - сказал генеральный директор МАК "Вымпел".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.