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ТАСС

Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета

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Олег Артемьев
Олег Артемьев.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Модернизация" эксперимента будет распространена на последующие экипажи для набора статистики, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые входят в экипаж экспедиции МКС-67, впервые отработают управление роботом после космического полета. Об этом сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов на форуме "Армия-2022".

"Мы впервые с членами экипажа МКС-67 отрабатывали дистанционное управление роботом, который находится на имитаторе марсохода, двигающегося вместе с роботом по заданному маршруту. Снимались данные перед полетом, после полета космонавтам предстоит выполнить те же самые действия", - отметил Харламов.

По словам начальника ЦПК, в ближайшее время такая "модернизация" эксперимента будет распространена на последующие экипажи для набора статистики.

Эксперимент "Созвездие-ЛМ" проводится в ЦПК с 2013 года. Его основной задачей является оценка операторской деятельности космонавтов после длительных космических полетов. Эксперимент включает имитацию спуска на Луну или Марс с помощью центрифуги. Второй этап предполагает оценку возможности выполнения космонавтами операций по подготовке систем скафандра, комплекса средств шлюзования к внекорабельной деятельности и отработку операций на поверхности.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Минoбороны РФ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Луна
Марс
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1 комментарий
№1
19.08.2022 11:16
О, у МКС номер появился. А что он означает?
0
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