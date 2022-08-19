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ТАСС

Telegraph: отсутствие успехов у ВСУ в ближайшее время ослабит поддержку Западом Киева

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Источник изображения: EPA-EFE/ATEF SAFADI

По оценке издания, у Украины остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Отсутствие успехов при попытках контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе и Херсонской области в ближайшие три месяца приведет к тому, что западные союзники ослабят поддержку киевских властей. Такое мнение в среду выразила британская газета The Daily Telegraph.

По оценке издания, у Украины остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России, учитывая зависимость ряда европейских государств от российских энергоносителей. Газета предположила, что "широкое недовольство избирателей" вследствие набирающего обороты экономического кризиса станет большой проблемой для правительств в Европе и заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям в отношении России, которые "не принесли ожидаемого результата".

The Daily Telegraph высказала мнение, что на саммите Группы двадцати, который пройдет в Индонезии в ноябре, президент РФ Владимир Путин может предложить перемирие на Украине при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом областей Украины, уже освобожденных российскими войсками в ходе специальной военной операции. На фоне острых экономических трудностей западные лидеры будут готовы согласиться на предложения Москвы и побудить Украину пойти на уступки, заключило издание.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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