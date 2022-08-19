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ТАСС

США считают, что расширение конфликта на Украине не отвечает ничьим интересам

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты передают Украине "в точности то", что ей необходимо для самообороны

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американская администрация продолжает считать, что потенциальное расширение конфликта на Украине, его возможное распространение на Европу, угроза столкновения России и НАТО не отвечали бы ничьим интересам. Это подтвердил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя призыв ряда американских отставников расширить объемы военной помощи Киеву, в том числе поставить ему боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS с дальностью поражения 300 км.

Как утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты передают Украине "в точности то", что той необходимо для самообороны. "В то же время мы также ясно сигнализировали о том, что интересам Украины, интересам НАТО, интересам Европы, нашим (американцев - прим. ТАСС) интересам не отвечает превращение агрессии России против Украины в более широкое возгорание, распространение этой войны за границы Украины, более широко в Европу или потенциальное втягивание России в конфликт с НАТО и Соединенными Штатами. Это не отвечает ничьим интересам", - сказал Прайс.

Призыв, на который он реагировал, содержался в статье, опубликованной ранее в среду в газете The Hill. Авторами этого опуса стал ряд бывших должностных лиц США, в том числе занимающих в последние годы антироссийские позиции. Подписи под статьей поставили, в частности, бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес.

В конце июля министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон не намеревается поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км. "Дальность [передаваемого в настоящее время Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Лавров Сергей
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