Это новейшее оружие станет главной страховкой России от НАТО

Российская атомная субмарина нового поколения предназначена для ведения войны в Арктике

В России разработали проект субмарины нового поколения, его представили на выставке "Армия-2022", сообщает Asia Times. Подлодка сможет осуществлять пуски гиперзвуковых ракет по войскам противника из стран НАТО.

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

Проектируемая атомная подводная лодка "Арктур" будет оснащена подводными беспилотными аппаратами и сможет осуществлять пуски гиперзвуковых ракет по войскам противника из стран НАТО.

Верное своей давней традиции создавать внушительные подводные лодки, российское конструкторское бюро "Рубин" на выставке "Армия-2022" представило концептуальный макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения нового поколения "Арктур", о чем сообщило государственное информационное агентство "РИА Новости".

У "Арктура" граненая форма обводов, напоминающая современные малозаметные самолеты типа F-22 и F-35. Она помогает отражать сигналы гидролокатора, сообщил военный аналитик Г. Саттон (H Sutton) в своей статье в газете Naval News.

Саттон отмечает, что у некоторых субмарин нового поколения, таких как тип 212CD, который строится для Германии и Норвегии, а также у британского РПКСН типа "Дредноут" такие же внешние формы. КБ "Рубин" отмечает, что у "Арктура" также поглощающее покрытие нового типа, которое Россия широко применяет в своих подводных лодках.

В "Рубине" утверждают, что благодаря усовершенствованиям ракетного оружия подводного пуска атомная подлодка станет меньше на 20%.

Военный аналитик Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick) в своей статье в The Warzone отмечает, что по всей видимости, "Арктур" будет меньше предыдущего РПКСН проекта "Борей", хотя корпус у него будет шире. Он также пишет, что США и Швеция экспериментировали с аналогичными формами корпуса в годы холодной войны.

КБ "Рубин" сообщает, что у "Арктура" будет комбинированная энергетическая установка, в которой применяется безвальный двигатель с полным электродвижением, что позволит повысить маневренность и надежность субмарины. Более того, Тревитик отмечает, что лодка может получить водометные движители, которые эффективнее обычных гребных винтов и еще больше снижают шумность субмарины.

Конструкторы подчеркивают, что скрытность остается самой важной характеристикой подводных лодок, однако способы обнаружения субмарин постоянно развиваются, а значит, должны соответствующим образом меняться и методы обеспечения скрытности.

Они также отмечают, что поскольку с каждым новым проектом субмарины становятся менее заметными, активные низкочастотные гидроакустические станции будут играть все более важную роль в обнаружении подводных лодок.

Говоря о вооружении "Арктура", Саттон отмечает, что у подлодки 12 ракетных пусковых установок, в то время как у "Борея" их 16. По заявлению КБ "Рубин", уменьшить количество шахт позволили усовершенствования технологий баллистических ракет морского базирования. То есть, для прорыва противоракетной обороны лодке понадобится запускать меньше ракет.

Возможно, новые ракеты являются модернизированной версией МБР Р-30 "Булава", которыми в настоящее время оснащаются подводные лодки проекта "Борей". А может быть, это даже гиперзвуковые ракеты морского базирования, которые Россия испытала в октябре прошлого года.

Самое удивительное то, что "Арктур" может запускать подводные дроны, которые обнаруживают цели противника на большом удалении.

Саттон отмечает, что эта субмарина может нести на борту два или даже три дистанционно управляемых подводных аппарата "Суррогат" для ведения борьбы с подводными лодками противника.

По его словам, "Суррогат" оснащен большим гидролокатором с конформной антенной решеткой, водометным движителем и неакустической системой обнаружения лодок противника по выхлопным газам и радиационному следу.

Саттон также отмечает, что "Суррогат" можно использовать в качестве ложной цели, заявляя, что "Рубин" в прошлом создавал необитаемые подводные аппараты, способные имитировать другие подводные лодки.

Кроме того, Тревитик подчеркивает, что "Суррогат" можно использовать в качестве "подводного ведомого" в том смысле, что он станет выслеживать цели, а "Арктур" или другие российские боевые средства ВМФ будут их поражать.

"Рубин" отмечает, что основной район применения "Арктура" — это Арктика, поскольку интерес к ней постоянно возрастает.

В 2021 году Фонд Карнеги за международный мир опубликовал доклад, в котором отмечается, что из-за глобального потепления крупные месторождения нефти и газа в Арктике стали более доступными для тех, кто на них претендует. Среди таких претендентов Россия, у которой энергоресурсы составляют 60% от общего объема экспорта и дают 30% поступлений в федеральный бюджет.

В докладе отмечается, что такие доходы чрезвычайно важны для российского президента Владимира Путина, так как они помогают ему сохранить власть, составляют фонд чрезвычайных средств на случай политических и экономических потрясений, и позволяют модернизировать армию. Эти цифры помогают понять, почему Арктика занимает столь важное место в национальных интересах России.

В принятой в 2022 году Морской доктрине Российской Федерации подчеркивается важность Арктики. Там говорится о необходимости развивать этот регион, и в то же время отмечается возможность возникновения конфликтов. В доктрине утверждается, что наращивание иностранного военного присутствия в регионе является попыткой отрезать Россию от Северного морского пути (СМП), который протянулся от Баренцева моря до Берингова пролива.

В докладе фонда Карнеги отмечается, что в военном плане главный интерес России в Арктике заключается в обеспечении безопасности ее атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на Кольском полуострове от нападения НАТО. Это в полной мере соответствует ее "бастионной стратегии", цель которой — создать защищенные районы для российских РПКСН.

Такой район защищен эшелонированной обороной, состоящей из надводных кораблей, береговых ракетных батарей, авиации наземного базирования, атомных ударных подводных лодок и обычных многоцелевых ударных субмарин. Все эти средства обеспечивают безопасность российских сил ядерного сдерживания подводного базирования.

В докладе также отмечается, что в случае серьезного конфликта Россия намерена сохранить возможность действовать на восточном фланге НАТО. Авторы упоминают, что российский Северный флот имеет прямой выход в Баренцево и Норвежское море, а также в Северный Ледовитый океан. Его способность действовать в этих широтах может стать решающим фактором в случае возможного конфликта с НАТО.

Кроме того, авторы отмечают необходимость защищать экономические интересы России в Арктике. По их словам, огромные территории этого региона, его удаленность, суровые климатические условия, слабая связь, отсутствие инфраструктуры и активизация гражданской деятельности усиливают риски морских, ядерных и экологических катастроф.

Это требует создания военных сил быстрого реагирования или по крайней мере, постоянного военного присутствия. Таким образом, "Арктур" может стать ключевым средством защиты российских интересов в Арктике.

Однако Саттон и Тревитик заявляют, что текущая экономическая ситуация в России, усугубившаяся из-за западных санкций, может помешать строительству "Арктура" в ближайшей перспективе.

Тем не менее, Саттон отмечает, что РПКСН являются главной страховкой России от НАТО. А Тревитик подчеркивает, что строительство современных подводных лодок — это та сфера, в которую Россия последовательно вкладывает средства, и где она добивается ощутимых результатов.

По его словам, американские официальные лица признают, что российские подлодки нынешнего поколения по своим возможностям не уступают или почти не уступают американским. Они представляют реальную угрозу, когда действуют недалеко от берегов Америки.

О существенных достижениях российских кораблестроителей свидетельствуют футуристические субмарины, такие как атомная подлодка с крылатыми ракетами проекта "Ясень" и лодка специального назначения "Белгород".