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ИноСМИ

Россия готова взять Белоруссию под свой ядерный зонтик. Это сигнал для НАТО

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Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Прикроет ли Россия своим ядерным зонтиком Белоруссию?

Россия готова предоставить Белоруссии ракетные комплексы, способные нести ядерный боезаряд, сообщает TNI. Таким образом, отмечает автор статьи, Москва подает сигнал о том, что она, как и НАТО, может прикрыть союзников своими ядерными силами.

Дебалина Гошал (Debalina Ghoshal)

Российско-украинский вооруженный конфликт понизил ядерный порог, а Москва продолжает выступать с угрозами о возможном применении в ходе боевых действий ядерного оружия. В июне этот порог мог опуститься еще ниже, так как Россия пообещала бывшей советской республике, а ныне своей союзнице Белоруссии, что скоро поставит ей ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд.

Это может дестабилизировать ситуацию, поскольку "Искандер" относится к оперативно-тактическому ядерному оружию. Кроме того, Россия предложила помочь Белоруссии с модернизацией ее парка штурмовиков Су-25, чтобы они могли нести на борту ядерное оружие. Неужели Москва готова предоставить Минску гарантии ядерной безопасности и поставить под угрозу стратегическую стабильность?

Когда новости о предложении поставить "Искандеры" вышли в эфир, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что системы, которые Россия намерена передать Белоруссии, могут нести ядерные заряды, но далеко не факт, что они их получат. В этом нет ничего нового, так как Китай, например, продавал Саудовской Аравии способные нести ядерный заряд ракетные комплексы, такие как DF-21, предварительно модифицировав их таким образом, чтобы они могли нести только обычный боезаряд.

Пока нет никаких сообщений о том, намерена ли Россия модифицировать свои "Искандеры" перед поставкой в Белоруссию. Но заявления о возможном развертывании не подчиненных российскому военному командованию систем в ядерном оснащении сильно преувеличены. Кроме того, планируемые к передаче Минску и способные нести ядерный заряд системы в большей степени представляют для НАТО неядерную угрозу, поскольку Белоруссия не обладает ядерными боезарядами для их оснащения.

Нет никаких сомнений, что Белоруссия во время украинского кризиса оказала России важнейшую тыловую поддержку. В феврале, когда до начала спецоперации оставались считанные недели, Россия и Белоруссия провели совместные учения на белорусско-украинской границе. Во время этих маневров Россия привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы С-400. С тех пор эти пусковые установки находятся в Белоруссии, чтобы наносить удары по Украине. В мае 2022 года Минск объявил, что планирует закупить у России комплексы "Искандер" и С-400, чтобы удержать Украину от ответных ударов по ее территории.

Объявляя о закупке С-400 и "Искандеров", белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Запад в том, что он "возвел нацизм в ранг государственной идеологии". Это был ответ на санкции, введенные Западом против России и Белоруссии за их участие в военной операции против Украины. Запад поставил на Украину современные артиллерийские системы для ведения оборонительных действий. Шесть российских самолетов произвели с территории Белоруссии пуски 12 ракет по Киевской, Черниговской и Сумской областям.

Очевидно, что Белоруссия захочет получить солидные наступательные и оборонительные возможности, чтобы поддержать Москву в ходе конфликта. Лукашенко уже попросил Путина, чтобы эти системы могли дать "симметричный ответ". Но пока Запад не отваживается ни на какое ядерное столкновение с Россией, так что симметрия здесь может быть только неядерного свойства.

В феврале российский президент Владимир Путин выступил с угрозой, что если Запад вмешается в проводимую Россией "специальную военную операцию", последствия будут такие, "каких вы никогда не видели за всю свою историю". Соответственно, Россия перевела свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

Поскольку Белоруссия поддерживает Россию в ее военной операции на Украине и позволяет российским войскам наносить наступательные удары со своей территории, существует возможность ответных украинских ударов. Но сама Белоруссия не принимает непосредственного участия в боевых действиях и не направляет на Украину свои войска сражаться вместе с русскими. Минск не захочет ставить под угрозу стратегическую стабильность, разрешая размещать на своей территории ядерное оружие.

В феврале Лукашенко отверг возможность развертывания ядерного оружия в своей стране, заявив: "Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может". Однако в 2016 году он хотел приобрести ракеты "Искандер" в целях модернизации белорусских ракетных подразделений наземного базирования в обычном снаряжении и оснащения их надежной и недосягаемой для средств поражения противника системой.

И наконец, Белоруссия считается авторитарным государством, и Россия не захочет рисковать, поставляя ядерные системы стране, в которой возможности Кремля осуществлять управление и принимать решения сильно ограничены. Минск и Москва осознают сложности управления ядерным оружием в случае его развертывания на белорусской территории.

Россия готова предоставить Белоруссии ракетные комплексы, способные нести ядерный боезаряд. Таким образом, Москва подает сигнал о том, что она, как и НАТО, может прикрыть союзников своими ядерными силами, развернув над ними свой ядерный зонтик. А Белоруссия в этом случае получит системы большой дальности и сможет надежнее и увереннее сдерживать соседние натовские страны. Таким образом, это ситуация обоюдной выгоды для Москвы и Минска.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
DF-21
Искандер
С-400 Триумф
Су-25
Персоны
Путин Владимир
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