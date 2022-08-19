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Известия.ru

Под Владимиром прошла церемония открытия конкурса «Открытая вода-2022»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Муроме (Владимирская обл.) на полигоне «Вантовый» гвардейского понтонно-мостового соединения прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода», проводимого в рамках Армейских международных игр АрМИ-2022.

В ходе торжественной церемонии состоялся водный парад.


За победу в финальной эстафете поборются команды из России и Белоруссии.

Во время состязания понтонно-переправочные подразделения обмениваются опытом и совершенствуют действия по оборудованию и содержанию переправ через водные преграды

Конкурс проводится с использованием современного понтонно-мостового парка ПП-2005М, плавающего транспортера среднего ПТС-2, паромно-мостовой машины ПММ-2М, специальной надувной лодки СНЛ-8, путепрокладчика БАТ-2, буксирно-моторного катера БМК. Участники экипированы в новейшие костюмы понтонера.

В соревновании состязаются штатные взводы численностью более 60 человек на реке Оке – широкой водной преграде до 300 метров. Все это требует кропотливой и тщательной подготовки каждой из команд.

Финальная эстафета включает в себя семь различных задач (упражнений): инженерная разведка водной преграды, оборудование подъездов к водной преграде с применением путепрокладчика БАТ-2, десантная переправа на плавающих транспортерах ПТС-2, паромная переправа на паромно-мостовых машинах ПММ-2М, паромные переправы на взводных и ротных паромах из состава парка ПП-2005М.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что на полигоне «Волжском» в Волгоградской области прошли вторые квалификационные заезды экипажей машин инженерного вооружения в рамках международного этапа конкурса «Инженерная формула – 2022». В заездах приняли участие экипажи гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, плавающего транспортера среднего ПТС-2.


До этого, 10 августа, сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли» в рамках «АрМИ-2022».

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями Вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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